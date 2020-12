Muž obžalovaný z týrání jedenácti žen se po chybě soudce dostal z vazby. Na svobodě brutálně zbil další

Když v dubnu 2018 zásahová jednotka zablokovala na křižovatce v Praze tmavě modrou octavii a vytáhla z ní překvapeného řidiče, mluvili kriminalisté o dopadení velmi nebezpečného násilníka, který surově týral ženy a svou agresivitu stupňoval.

„Pokud by se nám případ nepodařilo úplně objasnit, brutalita pachatele mohla pravděpodobně stoupat a mohlo dojít k závažným trestným činům,“ varoval tehdy zástupce vedoucího teplické policie Jaroslav Jedlička.

Údajný agresor skončil ve vazbě, jenže po chybě soudce se dostal ven a nedávno zaútočil znovu. Svou oběť podle policie surově bil, rdousil rukama a tloukl jí hlavou o zem.

„Tepličtí kriminalisté minulý týden zadrželi muže, který je podezřelý z brutálního napadení prostitutky. Muž byl obviněn z ublížení na zdraví a vydírání, v případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let,“ řekl Radiožurnálu mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Podle zjištění Radiožurnálu jde o 51letého Miroslava Ch., který žije u rodičů v Kralupech nad Vltavou. Za znásilňování a trýznění prostitutek byl odsouzen už v roce 2006. Soud v Českých Budějovicích ho tehdy poslal na 11,5 roku do vězení a nařídil, že po odpykání trestu musí na ochranné sexuologické léčení do ústavu.

Jenže v roce 2014 ho soud pustil na podmínku z vězení a další soud o tři roky později rozhodl, že jeho psychický stav se zlepšil natolik, že už nemusí být ani v ústavu.

Pár měsíců na to, v únoru 2018, napadl v Teplicích prostitutku, v březnu další dvě.

„Rozsekám tě!“ řval podle policie na prostitutku Žanetu, fackoval ji, mlátil a tahal za vlasy. Ženě se podařilo uprchnout až po čtyřech hodinách – naboso a jen v podprsence.

Jinou prostitutku podle vyšetřovatelů mlátil a znásilňoval, přestože se bránila a prosila, ať přestane, neboť je v šestém měsíci těhotenství.

Chyba soudce

Zásahová jednotka ho dopadla 11. dubna 2018 a kriminalisté ho obvinili ze znásilnění tří prostitutek, pak stíhání rozšířili o útoky na dalších osm žen. Později přibylo obvinění z krádeže, loupeže, omezování osobní svobody a pokusu o ublížení na zdraví. Dva dny na to ho soud v Teplicích poslal do vazby kvůli silné obavě, že zaútočí znovu.

Násilník si ale na vazbu stěžoval a o jeho stížnosti v květnu 2018 rozhodoval Krajský soud v Ústí nad Labem. A tady se příběh začal zamotávat.

Členem odvolacího senátu byl totiž Martin Parolek, soudce z Teplic, který byl zrovna na krajském soudu na půlroční stáži. Stížnost obviněného řešil tříčlenný odvolací senát, jehož byl Parolek součástí, a stížnost zamítl, protože souhlasil, že muž by byl na svobodě nebezpečný.

Jenže když se pak vrátil na soud do Teplic, počítačový systém mu přidělil právě tento případ. Parolek zahájil hlavní líčení a obviněnému prodloužil vazbu. A to byla chyba. Zákon totiž zakazuje, aby týž soudce rozhodoval o stejném případu na soudu prvního stupně a zároveň i jako člen odvolacího senátu.

„Kdo ve věci rozhodoval u soudu na prvním stupni, nemůže o tom rozhodovat v odvolacím nebo stížnostním řízení. Jde o to, aby se ta kauza dostala k jiným očím, když už je podaný opravný prostředek,“ vysvětluje pro Radiožurnál prezident Soudcovské unie Libor Vávra.

A obecná pravidla vztáhl ke konkrétnímu případu soudce Parolka: „Jako člen stížnostního senátu věděl, jak se stížnostní senát na tu kauzu dívá, znal argumenty zbylých dvou kolegů a s touhle znalostí pak rozhodoval jako soudce prvního stupně.“

Stejný soudce navíc podle zákona nesmí týž případ řešit v přípravném řízení a pak v hlavním líčení.

Parolek se tak měl z případu vyloučit a spis předat někomu z kolegů. To ale neudělal. Místo toho začal případ řešit a obviněnému vazbu prodloužil. Obviněný muž si znovu stěžoval a jeho vazbu opět posuzovali krajští soudci.

Až ti si všimli, že případ řeší jejich bývalý stážista. Rázem se ukázalo, že všechna Parolkova rozhodnutí v případu jsou neplatná. Parolek sice spis okamžitě odevzdal, jenže už bylo pozdě na to, aby nový soudce urychleně rozhodl o vazbě. Třicetidenní lhůta byla pryč a nezbylo nic jiného než obviněného muže v lednu 2019 propustit z vazby.

Od té doby byl na svobodě. Chodil k soudu, aby policisté neměli důvod ho znovu zatknout, ale hlavní líčení protahoval. Jednou namítal, že soudce je podjatý, jindy měnil advokáty, které vinil z toho, že se za jeho zády domlouvají s žalobcem.

Rány po celém těle

Než stihl soud vydat verdikt, varování policistů před jeho pobytem na svobodě se naplnilo. Jako šofér kamionu 11. listopadu odvezl sedmadvacetiletou ženu z Dubí na odstavné parkoviště do Velvět na Teplicku a tam ji podle kriminalistů napadl. A tentokrát ještě zuřivěji, než tomu bylo v minulosti.

Žena vypověděla, že z muže začala mít strach a požádala ho, aby ji nechal jít. Vzápětí dostala zezadu do hlavy ránu skleněnou lahví.

Policii vylíčila, jak ji muž bil a že když se jí podařilo dostat z kabiny, dostihl ji, rdousil rukama a bouchal hlavou o zem. Ženě se nakonec podařilo utéct a přivolat pomoc. Skončila v nemocnici, po celém těle měla modřiny a na krku tři rýhy nejspíš od škrtidla.

Stopy DNA na krku oběti ukázaly na Miroslava Ch. Policie ho 1. prosince zatkla a soud minulý čtvrtek poslal do vazby. Opět kvůli hrozbě, že by mohl napadnout další ženy, a také proto, že by jako řidič mezinárodní kamionové přepravy mohl zmizet a skrývat se v zahraničí.

Muž vinu odmítá. „Vyjádřil se k tomu negativně, že se toho jednání nedopustil, ale víc vám s ohledem na povinnost mlčenlivosti říct nemůžu,“ sdělil Radiožurnálu jeho advokát Aleš Dostál.

Nebýt chyby soudce...

Zpět k soudci Parolkovi. Tomu kárný senát Nejvyššího správního soudu v červnu 2019 udělil důtku. Nejprve pro něj sice předseda teplického soudu Jan Tichý chtěl snížení platu o deset procent na čtyři měsíce, nakonec ale oba uzavřeli dohodu o vině a Tichý navrhl důtku.

Soudce chybu přiznal. Řekl, že u odvolacího soudu řešil několik stovek případů a na tento po návratu do Teplic zapomněl. „Je to pro mě připomenutí, že nemůžu tu funkci vykonávat ‚na autopilota‘, ale všemu se pozorně věnovat, myslet i na souvislosti, které se objeví poprvé,“ omlouval se Parolek.

Pokud by nechyboval, násilník by nejspíš zůstal celou dobu ve vazbě a poslední oběť by letos v listopadu nenapadl, jak dokládá názor soudu z dubna 2018.

„Zájem společnosti v tomto případě zcela nepochybně vyžaduje, aby takováto osoba do konečného rozhodnutí o vině, či nevině byla izolovaná od společnosti, neboť hrozí obava, že v případě propuštění na svobodu bude pokračovat v trestné činnosti,“ upozornil tehdy Parolkův kolega, soudce Miroslav Čapek, když muže poslal do vazby.

Parolek v úterý na dotaz Radiožurnálu řekl, že odpovědnost kvůli poslednímu útoku necítí, protože od jeho chyby uplynula již dlouhá doba.

„Cítil bych morální odpovědnost za trestnou činnost, kterou by obžalovaný spáchal bezprostředně po propuštění na svobodu. Necítím však morální odpovědnost za to, co spáchá dvacet dva měsíců po propuštění,“ řekl a dodal, že jeho chybu měl mezitím napravit rozsudek, který by muže poslal do vězení. Jenže ten zatím kvůli průtahům obžalovaného nepadl.