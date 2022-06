Muž obžalovaný ze zastřelení ženy na pražském úřadu práce u soudu prohlásil, že je nevinný

Sedmašedesátiletý Jiří D. obžalovaný z několika trestných činů včetně zastřelení ženy na pražském úřadu práce u soudu prohlásil, že je nevinný. Odmítl vypovídat s vysvětlením, že soud podle něj „drze pohrdá zákony“. Muž se dle svých slov nechce „zúčastňovat parodie na spravedlivý proces“. Obžalovanému hrozí doživotní vězení. Praha 14:14 27. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž obžalovaný ze zastřelení ženy na pražském úřadu práce prohlásil, že je nevinný (ilustrační snímek) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vedle vraždy úřednice viní obžaloba sedmašedesátiletého muže také z útoku kyselinou sírovou na jeho bývalou kolegyni a z toho, že nastražil střelné zařízení na pronajímatelku bytu, který měl na základě soudního rozhodnutí opustit.

Dohodu o vině a trestu se státní zástupkyní obžalovaný u pražského městského soudu odmítl, zástupcům médií ukazoval vztyčené prostředníčky.

„Myslím si, že to byla zkratka,“ řekla k mužovu prohlášení o nevině jeho advokátka Soňa Adamová. „Po rozhovoru s ním jsem přesvědčena, že to stále je vysoce inteligentní člověk. Nebylo to myšleno tak, že mohu někoho zastřelit a musí být shledána moje nevina,“ vysvětlovala.

Právnička zná Jiřího D. čtyři roky, dříve ho zastupovala v občanskoprávních sporech. „V té době na mě působil jako velice slušný člověk s rozhledem, se znalostmi jazyků, prostě velice dobrým dojmem,“ popsala.

Podle ní se před jeho loňským počínáním „setkalo více okolností“, o kterých muž věří, že jsou pro něj polehčující. „Je přesvědčen, že okolnosti byly tíživé. I já sama si kladu otázku, zda byl můj klient plně příčetný, když to jednání spáchal,“ naznačila další směřování obhajoby.

Znalecký posudek na příčetnost

Doplnila, že na příčetnost obžalovaného není vypracovaný žádný znalecký posudek. „Překvapilo mě to. Záleží na klientovi, jestli se bude chtít tomuto podřídit. Je to v jeho prospěch, jednoznačně. Já mu to budu doporučovat, ale on se rozhodne sám,“ řekla k případnému znaleckému zkoumání mužova duševního stavu.

Obžalovaný dříve pracoval jako letecký konstruktér a podle advokátky vnímá svou někdejší kolegyni jako původkyni jeho výpovědi ze zaměstnání. Obžaloba uvádí, že si na tuto ženu loni 25. června počíhal a vychrstl na ni kyselinu, kterou si přivezl na kole v termohrnku. Napadená strávila po útoku tři týdny na popáleninové klinice a podstoupila několik operací.

„Klient má za to, že tato osoba částečně, možná z větší části, měla v uvozovkách zásluhu na tom, že mu byly zaslány dva vytýkací dopisy a nebyla mu prodloužena smlouva v Aeru Vodochody. Z tohoto důvodu jsme oba navrhovali její výslech. Soud s odkazem na posttraumatický stav její výslech odmítl. S tím pan Jiří D. zásadně nesouhlasí a má s tím problém, protože je přesvědčen, že je to velmi důležitá svědkyně,“ uvedla právnička k tomu, proč její klient soudci vyčetl porušení zákona.

Tři dny po útoku na kolegyni zastřelil muž podle obžaloby zaměstnankyni úřadu práce přímo v její kanceláři na pražských Vinohradech. Žena mu v roce 2016 nepřiznala podporu v nezaměstnanosti a následně ho vyřadila ze seznamu zájemců o zaměstnání. Do budovy se dostal lstí – vrátnému řekl, že je ženin známý a že ji přišel překvapit. Úřednici nedal žádnou šanci k obraně, zasáhl ji do břicha a odešel.

Zraněný policista

Policisté ozbrojeného střelce zadrželi několik hodin po činu v centru Prahy. Později uvedli, že se ke skutku přiznal. U sebe měl pistoli, kterou podle státní zástupkyně upravil tak, aby zvýšil její účinnost. V jeho autě pak policie našla ještě brokovnici vyrobenou z instalatérské trubky.

Už po prvním útoku po muži pátrali policisté. Hledali ho i v jeho libeňském bytě. Příbytek našli zcela zdemolovaný a počmáraný hákovými kříži. Jednoho z policistů tam lehce zranilo nastražené zařízení umístěné na dveřích komory tak, aby pronajímatelku bytu zasáhlo do hlavy a krku.

Z výslechu muže podle policie vyplynulo, že chtěl v páchání zločinů pokračovat, a to vůči lidem, s nimiž měl v posledních letech spory.

Předseda soudního senátu Kamil Kydalka plánuje v úterý vyslechnout svědky a ve středu znalce. S vyhlášením rozsudku zatím počítá ve čtvrtek.