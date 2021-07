Obžalovaný Prokop: Berdych měl autoritu, Trumpeš byl rozený loupežník. Nechápu, proč jsem to dělal

Poslední souzený člen tzv. Berdychova gangu Jaromír Prokop v úterý u soudu vzpomínal na to, že David Berdych měl mezi ostatními vyhazovači z podniku Discoland Sylvie velkou autoritu. Člena skupiny Radka Trumpeše nazval rozeným loupežníkem. K Michalovi Pucharovi uvedl, že stejně jako on nestačil na provedená přepadení fyzicky, a proto se jich přímo neúčastnili. Za čtyři loupeže, při nichž jeden člověk zemřel, hrozí Prokopovi až 13,5 roku vězení. Praha 16:42 27. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nechápu, proč jsem to dělal. Finančně jsem to nepotřeboval. Nevím, co mě tak fascinovalo na tom se s nima scházet,“ řekl Prokop u středočeského krajského soudu | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Obžaloba viní Prokopa z toho, že se se čtyřmi dalšími muži podílel na činnosti tzv. Berdychova gangu v počátcích jeho činnosti, konkrétně v letech 1995 až 1996.

Berdych, Trumpeš, Puchar a Josef Korbela si pravomocné odsuzující rozsudky vyslechli v roce 2007, tresty už si odpykali. Prokop se před stíháním skrýval v USA, kde ho policie dopadla letos.

„Nechápu, proč jsem to dělal. Finančně jsem to nepotřeboval. Nevím, co mě tak fascinovalo na tom se s nima scházet,“ řekl Prokop u středočeského krajského soudu.

„Bylo mi 28. Připadalo mi, že uměj věci, který já vůbec neznám. Měli všude známý, všechno uměli zařídit,“ líčil někdejší stavební technik a pozdější majitel klempířské firmy.

‚Všichni ho poslouchali‘

Šestapadesátiletý muž v obleku, kterého při výpovědi hlídali tři členové justiční stráže, zpočátku vypovídal spíše zmateně a nesouvisle.

Plynule se rozhovořil, až když začal vyprávět o svém přátelství s Berdychem. Poznal ho v Discolandu Ivana Jonáka, kde měl Prokop na starosti provoz restaurace. Později si vzájemně svědčili na svatbách.

„Seznámil jsem se s ním, když nastoupil. Bylo mu tehdy 18, prezentoval se jako juniorský mistr Evropy v karate. Během pár týdnů jsme s panem Jonákem zjistili, že ho v ochrance automaticky všichni poslouchají, i ti mnohem starší. Udělali jsme z něj vedoucího,“ popsal.

„Pak jsem se s ním sblížil, asi jsme se měli docela rádi. On byl úplně jinej člověk než já. Taky měl stavební školu, ale nikdy se tomu nevěnoval,“ pokračoval.

„Po práci jsme chodili s Davidem do jinejch podniků, začal jsem poznávat nové lidi, tak nějak jsem se dostal do jejich prostředí,“ uvedl.

Po svém odchodu z Discolandu začal Prokop dovážet auta z Německa. „Pan Berdych mi pomáhal, když jsem občas potřeboval nějaké lidi. Byli jsme pořád ve styku,“ doplnil.

Duchovní vůdce gangu?

Discolandem prošli jako zaměstnanci i Prokopovi spoluodsouzení. Přes Berdycha poznal Prokop Puchara i Trumpeše a začali plánovat přepadení obchodního domu v pražských Modřanech.

„Trumpeš je akční člověk, furt má nějaké nápady, třeba jak sehnat vysílačky. Je to takovej rozenej loupežník,“ řekl. „Já ani Puchar jsme s tím nechtěli nic mít fyzicky. Berdych a Trumpeš k sobě sháněli ještě někoho. A někoho napadl pan Korbela, Puchar ho znal z podniku U Brázdů,“ popsal.

Pražský vrchní soud Prokopa v roce 2007 označil za duchovního vůdce gangu, to v úterý ale muž odmítl. Skupina podle něj neměla žádnou hierarchii a s nápady přicházel každý.

„My jsme nebyli nějaká organizace lidí, nebo nějaká armáda. Čtyři pitomí kluci se někde sešli a tohle se naplánovalo,“ tvrdil.

Opatrnost v USA

Prokop také vypověděl, že trestnou činnost s Berdychem ukončil poté, co v listopadu 1996 zemřel unesený zlatník. „My jsme si slíbili, že prostě už v životě nebudeme nic takovýho dělat, nic protizákonného,“ prohlásil,

V USA, kam uprchl, žil Prokop podle vlastních slov ve strachu z dopadení. „Jakákoliv policejní kontrola byla vždycky stres. Několikrát mě zastavili, ale přesvědčil jsem je, že ani nechtěli ukazovat občanku. Plus jsem jezdil hrozně opatrně a jenom dodávkama, protože pracovní auta nezastavujou. Pořád jsem si kontroloval, jestli mi svítí všechna světla. Bylo to těžký,“ přiznal.

Domnívá se, že policie ho nakonec dopadla proto, že se spojil se svým otcem.

Prokop dříve čelil obžalobě také z dvojnásobného pokusu o vraždu Jonáka z roku 1994, soudy ho ale pravomocně osvobodily. Jonák byl odsouzen na 18 let za likvidaci své manželky.

Tvrdil, že i za její vraždou stál ve skutečnosti Prokop. Nazval ho „zločineckým mozkem“, který dal dohromady celý tzv. Berdychův gang.