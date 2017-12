Očekávejte silný až extrémní vítr, varují meteorologové. Na Zlínsku zasahovali hasiči kvůli popadaným stromům

Na severu a severovýchodě Moravy a také ve Slezsku začne foukat velmi silný vítr. Místy může být podle meteorologů i extrémní. V nárazech bude mít okolo 90 kilometrů v hodině, na horách dosáhne až 110 kilometrů v hodině. K ránu pak bude vítr slábnout. Praha 18:30 10. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Meteorologové očekávají v neděli extrémně silný vítr | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rohlas

Znovu ale zesílí v pondělí odpoledne, kdy může mít v horských oblastech dokonce sílu orkánu. Výstraha před silným větrem platí až do úterního poledne, a to pro celou východní polovinu republiky. Lidé by měli upevnit volně položené předměty.

Meteorologové také doporučují nechodit na horské túry a při řízení auta jezdit kvůli poryvům větru opatrně.

Na východě Českomoravské vrchoviny a na západě Jihomoravského kraje se k silnému větru v neděli a v noci na pondělí přidají mrznoucí srážky. Může proto vznikat ledovka.

Olomoucký kraj

Více než desítku výjezdů mají na kontě hasiči Zlínského kraje kvůli silnému větru. Jde především o popadané stromy, které odstraňují z komunikací. Události se zatím obešly bez zranění, řekl ČTK mluvčí hasičů Roman Žemlička. Silný vítr zaměstnává také hasiče sousedního Olomouckého kraje.



Ve Zlínském kraji začali hasiči s výjezdy před 16:00. "Už máme 12 výjezdů. Jde hlavně o popadané stromy. První byly v Kunovicích, poté v Komni, Bratřejově, Strání a v Ludslavicích," uvedl mluvčí. Stromy podle něj kvůli silnému větru padají dál, další odstraňovali například na silnici ze Vsetína.

Čtyři výjezdy již mají na kontě také hasiči Olomouckého kraje, i tam je zaměstnává především odstraňování popadaných stromů, řekl v neděli ČTK jejich mluvčí Zdeněk Hošák.