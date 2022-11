Odměňovat manžele za věrnost? Podporu si zaslouží všechny formy rodin, věří senátorka Šípová

„Zatím ještě nevím, jak překladatelky chápou věrnost, na koho se bude vztahovat a jak bude testována. Je ale překvapivé, že by se Senát měl zabývat posuzováním věrnosti mezi páry,“ uvádí v Pro a proti nezávislá senátorka za Piráty Adéla Šípová.

Senátor KDU-ČSL Jiří Čunek návrh chválí, protože poukazuje na pro stát nejdůležitější věc, tedy soudržnost rodin. „Jsem ale proti ceně za věrnost, že by tím kritériem měla být doba setrvání v manželství, pro takovou cenu zvedat ruku nebudu.“

„Na podvýboru máme k projednání mnoho důležitějších úkolů. Například jak budeme analyzovat situaci českých rodin, jaké problémy mají rodiče samoživitelé, problematika domácího násilí v rodinách nebo problematika menšin včetně LGBT komunity. Zrovna tento návrh není prioritou podvýboru,“ tvrdí Šípová.

Podle Čunka ale vše souvisí se vším. „Jestli někdo ze senátorů navrhne takové téma, tak já si dokážu představit, aby takové ocenění bylo, ale spíš za oběť. Cena je doprovodná věc, která posiluje a ukazuje ostatním lidem, že tu máme manžele, kteří se obětovali jeden pro druhého, zvláště v případech nemoci a péče o partnera.“

„Pokud bychom privilegovali jen jednu skupinu rodin, byla by to facka do tváře těm jiným rodinám.“ Adéla Šípová

Politička upozorňuje, že rodina není to samé co manželství. „Manželské páry jsou jen podmnožinou rodin, které u nás existují. Je mnoho párů, které jsou si věrné, věrnost nezáleží na sexuální orientaci. Pokud bychom privilegovali jen jednu skupinu rodin, byla by to facka do tváře těm jiným rodinám.“

Mnoho dětí například vyrůstá v nesezdaných párech a mají dobré podmínky. „I tito lidé, kteří se z nějakého důvodu nevzali, tak se obětují jeden pro druhého. Takže oběť není jen případem manželských párů. Proto si nejsem jista, jestli je tato cena zapotřebí,“ dodává Šípová.

„To je právě ta diskuse, která je pro mě i mnoho lidí dnes zavádějící,“ namítá Čunek. „Základní jednotkou státu je rodina, tedy muž, žena a jejich děti. Je to jediná jednotka, která se může reprodukovat a může tak udržet stát i národ.“

Lidovec věří, že rodina je jasně definována. „Její členové žijí v manželství, je to institucionální prvek a pomoc těmto rodinám je pro stát velmi jednoduchá.“

„Jako právnička nesouhlasím, protože definice rodiny jako muže, ženy a dětí nikde v právu není. Mám velký respekt ke všem formám rodin, které mohou mít různé podoby. Je třeba se zastávat i práv rodin, které jsou tvořeny jedním rodičem, případně úplně jinými formami, protože i tyto jsou základem státu,“ shrnuje Adéla Šípová.

Politik považuje senátorčin argument jako důkaz o rozvratu společnosti v základních hodnotách. „Dřív nikdo nepochyboval o tom, co je to rodina, ačkoliv existovaly vždy různé formy soužití. Ale právě proto dnes musíme v Ústavě definovat, že rodina je muž, žena a děti,“ vyzývá k posílení historicky a tradičně chápané rodiny Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.