Ochlazení v letních vedrech. Zoo Praha nechala do areálu navézt tuny ledu pro zvířata i návštěvníky

Zoologická zahrada v pražské Troji ve středu opět připravila pro zvířata ve výbězích led k ochlazení kvůli vysokým teplotám. Ledovými kostkami se zabavili lední medvědi, papoušci nestoři kea nebo takini. Kromě ochlazení pro ně slouží jako rozptýlení, řekli novinářům zástupci Zoo Praha. Chovatelé připravili pro některá zvířata také ledové zmrzliny, mraženým ovocem se tak zabavily například gorily.

Lední medvěd se ochlazuje na kostkách ledu při akci Zoo Praha pod ledem

Podle Českého hydrometeorologického ústavu ve středu teploty přesáhnou na většině území Česka 31 stupňů Celsia, ve čtvrtek a v pátek vystoupají přes 34 stupňů a v nížinách se mohou výjimečně dostat až k 37 stupňům Celsia.

Ledové dny letos zahrada připravila podruhé, cílem je zpříjemnit zvířatům letní vedra. Zhruba šest tun ledu zamířilo například ledním medvědům, papouškům nestorům kea, takinům indickým, koním Převalského nebo zubrům.

Zvířata si s ledem hrála – lední medvědi se v kostkách váleli a otírali se o ně. Chovatelé do ledu vložili také pamlsky ve formě zmrazených ryb, které si medvědi postupně objevovali a jedli. Papoušci nestoři kea si pak například s kostkami házeli.

Led i pro návštěvníky

Ochladit se můžou i návštěvníci, hromadu ledu najdou třeba u sochy Radegasta, nedaleko výběhu vlků euroasijských.

Některá zvířata, například gorily, dostala pamlsky ve formě ovoce zmrazeného ve vodě, připomínající zmrzliny. Pamlsky byly zavěšeny na provaze, gorily si je olupovaly a postupně jedly.

„Dnes jsme pro celou rodinnou skupinu goril měli připravené dvě velké zmrzliny, což jsou dva kýble zamrazené vody s kousky ovoce. Je tam třeba jablko, broskev, bluma nebo hroznové víno – různé druhy, aby to měli pestré,“ řekl vrchní chovatel primátů Martin Vojáček. Ledové pamlsky osmi členům gorilí skupiny tak po celý den poslouží k ochlazení, ale i k zábavě, dodal.

V některých výbězích přibyla kvůli vysokým teplotám rovněž takzvaná mlžítka pro osvěžení. V horkých dnech je tak teď mohou využívat například losi, sobi, sloni, tapíři, kapybary nebo orangutani. Už v minulosti měli mlžítka například tučňáci.

Letní horké dny však zvířatům v zahradě velké problémy nedělají, na vysoké teploty jsou zvyklá. Navíc mají vždy možnost jít se ukrýt do vnitřní chlazené ubikace.

