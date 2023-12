Systém se k rodinám dostává pozdě. Chystaný zákon pomůže zamezit odebírání dětí, věří ministerstvo

Pomoc a podpora se k ohroženým dětem a jejich rodinám dostává příliš pozdě, často až když hrozí odebrání dětí, myslí si ministerstvo práce a sociálních věcí. A připravuje zbrusu nový zákon, který má zajistit, že se problémy v rodině začnou řešit dřív. Praha 18:00 19. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí bylo loni z péče rodičů odebráno 3 375 dětí. U 177 z nich bylo důvodem týrání a zneužívání (čísla zneužívaných dětí se ukáží při plném zobrazení grafu).

U naprosté většiny případů je ale v úředních dokumentech jako důvod uvedeno „zanedbávání výchovy dítěte“ anebo „jiné překážky v péči o dítě na straně rodičů“.

Sem patří třeba situace, kdy se rodina ocitne na ulici a nemá kam jít. Nebo když matka samoživitelka trpí depresemi a nezvládá se o dítě postarat. Nebo když rodiče neposílají děti do školy.

Odebírání dětí by ale bylo možné v některých takových případech předejít, pokud by se rodině včas pomohlo, tvrdí poradce ministra práce Miloslav Macela. A proto teď připravuje nový zákon o ochraně dětí a podpoře rodin.

Strašák, co bere děti?

Nová legislativa má nahradit současný zákon o sociálně právní ochraně dětí, který se týká hlavně činnosti takzvaného OSPODu. Orgán sociálně-právní ochrany dětí má mimo jiné právo problematické rodiny kontrolovat a v odůvodněných případech navrhnout odebrání dětí.

Situace, kdy můžou pracovníci OSPOD zasáhnout, jsou jasně vymezené zákonem. „Děti mají nárok na pomoc a ochranu OSPOD až ve chvíli, kdy už jsou v rodině vážné problémy. Třeba týrání nebo zneužívání, nebo když se dítě stalo obětí jiného trestného činu,“ vysvětluje Macela.

Naopak když OSPOD zjistí, že dítě podle zákona ohrožené není, zasáhnout nemůže.

„To ale neznamená, že dítě a jeho rodina pomoc nepotřebuje,“ upozorňuje Macela, poradce ministra a bývalý ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí z dob, kdy ministerstvo vedl Jaromír Drábek (TOP 09).

Nový zákon má proto posílit preventivní sociální práci, kterou vykonávají sociální odbory na obcích.

„Když se zjistí, že se rodina dostala do špatné ekonomické situace, má problémy s bydlením nebo že rodič není schopný se o dítě stoprocentně postarat, měla by jim být nabídnuta pomoc. Chceme, aby ochrana dětí nebyla jen strašák, ale i efektivní podpůrná sociální práce,“ nastiňuje záměr reformy Macela.

Cílem podle něj je, aby se rodině v potížích dostalo podpory včas – dřív než problémy dospějí až do stadia, kdy je nutné dítě z rodiny vzít.

Nárok na ochranu a podporu by nově neměly jen děti, ale i třeba mladistvé matky nebo mladí dospělí z dětských domovů. Obce by měly povinnost zajistit jim sociální služby, které by financovaly z nového „intervenčního fondu“, do kterého by podle představy ministerstva přispíval stát.

Obce by taky měly spolupráci různých organizací poskytujících sociální služby efektivně koordinovat.

Rodinám se pomáhá už teď

Obce ovšem preventivní sociální práci vykonávají už teď, namítá předsedkyně Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí a zároveň vedoucí OSPOD v Praze 8 Dagmar Kubičíková.

„Takhle to vypadá, jako kdyby rodinám doteď nikdo nepomáhal. Ale to není pravda. Na obcích jsou už dnes vedle pracovníků OSPOD i další sociální pracovníci, kteří rodinám pomáhají v nejrůznějších problematických situacích, ať jsou to finance, bydlení nebo sociální problémy. A s OSPOD spolupracují,“ zdůrazňuje.

Rodinám je ale potřeba pomáhat ještě dřív, než se děje dnes, namítá ředitelka Českého centra pro sanaci rodiny Střep Věra Bechyňová. Jenom nový zákon k tomu podle ní stačit nebude.

„Obce pro to musejí mít jedna dostatek kvalifikovaných pracovníků, jednak velký balík nástrojů sociální práce jako je například sociální bydlení,“ upozorňuje členka pracovní skupiny, která se na přípravě nového zákona podílí.

Bydlení pro potřebné rodiny by měl zajistit zákon o podpoře v bydlení. A vzniknout mají i nové sociální služby – třeba rodinný asistent nebo asistence v bydlení.

Ministerstvo chce návrh zákona o ochraně dětí a podpoře rodin předložit ke schválení v příštím roce, část změn by měla začít platit od roku 2025.