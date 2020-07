‚Nic se tady nevyrábělo.‘ Respirátory už státu dodávají české firmy, rukavice a rychlotesty ale stále chybí

Ministerstvo průmyslu a dopravy v těchto dnech dokončuje finální verzi analýzy, která má ukázat, kolik ochranných pomůcek jsou schopné dodávat české firmy.

Podniky jsou podle závěrů z konce června schopné v požadovaném množství dodávat jen respirátory třídy FFP2 a FFP3 a ochranné štíty. Problém by nejspíš neměl být ani s dezinfekcí, u které se během krize podařilo veškerý zájem pokrýt z českých zdrojů.

Naopak už teď je jasné, že například vyšetřovací rukavice, rychlotesty, výtěrové sety nebo čepice místní firmy dodávat nezvládnou.

Podle předsedkyně Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků Jany Vykoukalové je důvodem zejména nedostatek certifikací. Beznadějná je situace u vyšetřovacích rukavic, které v Česku nevyrábí nikdo. Jejich světová výroba se koncentruje v jihovýchodní Asii, zejména v Malajsii.

Sklady státních hmotných rezerv, v nichž mají ležet ochranné pomůcky, v současnosti zejí prázdnotou.

Po koronavirové krizi se ještě nepodařilo vysoutěžit dodávky zdravotnického materiálu v celkem třinácti kategoriích – má jít například o respirátory, roušky, ochranné brýle či rychlotesty.

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) proto na přelomu června a července na pokyn vlády vypsala zakázky na první část dodávek ochranných pomůcek.

Tu druhou, která má neprodleně následovat, měl stát podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) rezervovat zejména u českých firem. „Příkladem je nový systém nákupu do hmotných rezerv státu. Polovina bude na bázi rezervace zboží u našich výrobců,“ napsal redakci na konci června.

Tento záměr potvrzuje i analýza, kterou měl resort vypracovat do konce června. „Je žádoucí, aby v případě, že část OOP-ZP (ochranné pomůcky - pozn. red.) nebude nakoupena v podobě finálních produktů, byly nasmlouvané výrobní i skladovací kapacity lokalizovány na území České republiky,“ píše se v dokumentu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Analýzu připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu společně s ministerstvem zdravotnictví a agenturou CzechInvest na konci června. K dokumentu patří i tabulka, která ukazuje, kolik ochranných pomůcek jsou české firmy schopny dodat. „Většina výrobních kapacit je již vyšších,” okomentoval analýzu pro iROZHLAS.cz ministr Havlíček. Z dosavadních oficiálních čísel ale vyplývá, že české firmy nemají dostatečné kapacity, aby mohly stát zásobit.

Respirátory a štíty bez problémů

Takřka bez problémů by stát dokázal od tuzemských dodavatelů v potřebném množství pořídit jen respirátory tříd FFP2 a FFP3 a také ochranné štíty.

Například měsíční požadavek státu na polomasky nižší třídy zvládne pět firem pokrýt z 97 procent. U respirátorů vyšší třídy je stejný počet podniků schopen zásobit téměř dvojnásobek požadavků, než je potřeba. A podobně umí stát zazásobit i tři české firmy s ochrannými štíty. Přesná čísla redakce shrnula v tabulce.

„Na začátku roku se fakticky nic nevyrábělo. Byla tady silná čínská konkurence. Ale tradiční firmy se přeorientovaly a začaly co nejrychleji vyrábět roušky. Respirátory vznikaly postupně, nakupovaly se linky a tak dále. A podobně se vyvinuly i ochranné štíty,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz předsedkyně Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků Jana Vykoukalová, která analýzu připomínkovala.

U ostatních ochranných pomůcek, jež stát potřebuje do skladů, ale zdejší firmy nemají výrobní kapacity. Jak je vidět v tabulce, v případě ochranných brýlí či návleků na obuv jsou schopny pokrýt požadavky jen částečně.

Ochranných obleků potom mohou dodat jen naprosté minimum. „Vyzývala jsem výrobce, jestli se tomu nechtějí více věnovat, jenže to je otázka dlouhodobosti a perspektivy výroby. Někteří se bojí, že nebudou mít odbyt. A navíc tohle zboží se dodává ve velkém a levně z Číny,“ dodala předsedkyně asociace.

‚Nejsou certifikace‘

Třetinu požadované kapacity pak může splnit devět českých firem na roušky. „Nad tím číslem jsem se podivovala. I v zahraničí o ně zájem klesá, protože je to jednoduchý produkt, takže si je země vyrábí samy. Je možné, že problémem je certifikace – mají sice samocertifikaci, ale musí ji doložit na Státní ústav pro kontrolu léčiv, aby to zapsali do speciálního systému. Ve výběrových řízeních to požadují,“ přiblížila Vykoukalová.

Podle mluvčí agentury CzechInvest Jany Kohoutové jsou ale zásoby roušek v polovině července vyšší, než uvádí červnová analýza. „Aktualizaci budeme předávat ministerstvu průmyslu a obchodu v příštím týdnu. Předběžně lze říci, že by se kapacita měla řádově asi zdvojnásobit,“ upřesnila pro iROZHLAS.cz.

Žádného českého dodavatele ale zatím ministerstvo nenašlo v případě výtěrových setů, rychlotestů nebo filtrů do respirátorů FFP3.

„Výtěrové sety se tady vůbec nevyráběly, protože nebyly potřeba. Teď už tady výrobci jsou, ale nemají certifikaci, takže je u nich uvedená nula,“ přiblížila Vytloukalová s tím, že podobná situace je i u rychlotestů.

„Co se filtrů do respirátorů FFP3 týče, bude záviset na konkrétním typu ochranné polomasky, položka tudíž není zatím vyplněná a bude se pravděpodobně upravovat její specifikace,“ dodala.

Podle červnových dat se v Česku nevyrábí ani zdravotnické čepice. Kohoutová ale doplnila, že se jim během července podařilo najít dodavatele, který může naplnit asi sedminu požadavků ministerstev. „Například u návleků a čepic nejsou vyžadovány certifikace, vstup dalších firem na trh je tudíž možný ve velmi krátkém časovém úseku,“ sdělila redakci mluvčí agentury CzechInvest.

Dlouhé čekací doby u jediných dvou českých certifikátorů na ochranné pomůcky v minulosti kritizovali i samotní výrobci. Bez „puncu kvality“ se totiž nemohou přihlásit do tendrů. Například ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, kde se dají testovat respirátory, jsou čekací doby několik měsíců. A podobně jsou na tom i evropští certifikátoři.

„I jinde jsou možná laboratoře zavalené, ale jejich rychlost je vyšší než rychlost českých institucí. Velký rozdíl je ale i v pozitivním přístupu ke klientům,“ řekl už dříve redakci zakladatel a šéf firmy Safety Nano Protect Ludvík Paseka.

Resort průmyslu a dopravy kritiku odmítá s tím, že podnikům se podle mluvčí Štěpánky Filipové snaží pomoct. „Ministerstvo je proto průběžně v kontaktu jak s firmami, tak s dalšími subjekty. Do vlastní certifikace samozřejmě nezasahuje, ani nemůže,” vysvětlila.

Rukavice? Ze zahraničí

Beznadějná je situace u vyšetřovacích rukavic, které v Česku nevyrábí nikdo. Jejich světová výroba se koncentruje v jihovýchodní Asii, zejména v Malajsii.

„Takové OOP-ZP (ochranné pomůcky – pozn. red.), které se v Česku nevyrábí, bude třeba do zásob státních hmotných rezerv získat od zahraničních dodavatelů OOP-ZP. U všeho se samozřejmě musí postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,“ popsala mluvčí ministerstva průmyslu.

Malajsijští výrobci rukavic jsou světovými velmocemi dlouhodobě kritizováni kvůli nuceným pracím. Minulý čtvrtek dokonce celní orgány Spojených států podle listu The New York Times vydaly příkaz k zadržení dovozu dceřiných společností největší malajsijské firmy na tyto ochranné pomůcky.

Nákup, nebo rezervace?

Analýza také uvádí, že ochranné pomůcky může stát teoreticky získat čtyřmi způsoby. Mezi ně patří přímý nákup finálních výrobků, nákup surovin, rezervační systémem, který ale není momentálně v souladu s českým právním řádem, a nákup pomůcek, při kterém zajistí dodavatel i obměnu výrobků.

V praxi chce ministerstvo využívat zejména čtvrtou možnost. „Uvedená varianta byla vyhodnocena pro většinu zdravotnických ochranných pomůcek jako pro stát nejvhodnější, mimo jiné proto, že s její modifikovanou podvariantou má SSHR dlouhodobě dobré zkušenosti (princip skladování pohonných hmot s.p. ČEPRO),“ píše se v dokumentu.

Výjimkou jsou jen už zmiňované vyšetřovací rukavice a dezinfekce. První jmenovanou položku chce stát nakupovat napřímo. U dezinfekce obstará suroviny, ze kterých ji v případě potřeby vyrobí. Podobně se Česko zachovalo i během nouzového stavu, který souvisel s pandemií koronaviru.

Na dezinfekci ale jako na jedinou zdravotnickou pomůcku zatím stát nevypsal veřejnou zakázku ani v první vlně nákupů pro hmotné rezervy. „Technická jednání s cílem zajistit ve státních hmotných rezervách dostatek dezinfekce pro potřeby státu se konají průběžně a měla by v řádu dnů úspěšně skončit,“ popsala mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.

Od kterých firem chce stát pomůcky nakoupit analýza neuvádí, což je podle členky sněmovního zdravotnického výboru a poslankyně Olgy Richterové (Piráti) její hlavní nedostatek. „Chybí v ní, s kým ministerstvo průmyslu a obchodu jednalo a jaké kapacity jsou tedy započítány. Chybí tedy tabulka výrobců. Realistický přehled přitom v minulosti dodal poslanec Tomáš Martínek,“ napsala serveru iROZHLAS.cz.

‚Drtivá většina‘ z Česka

Situace se nicméně podle Filipové neustále mění, což potvrzují i aktualizované údaje od agentury CzechInvest. „Z dosavadních zjištění je zřejmé, že tento nový segment českého průmyslu zažívá velmi dynamické období a potenciál českých firem každý den či týden roste s tím, jak se zprovozňují nové výrobní linky či firmy získávají potřebné certifikace,“ napsala redakci.

Podobně se pro server iROZHLAS.cz vyjádřil i ministr Havlíček. „U výrobků, které nepokryje domácí výroba, nezbývá nic jiného, než využít tradičních českých distributorů a jejich dovozu ze zahraničí. To se aktuálně týká například vyšetřovacích rukavic. Věříme ale, že drtivou většinu poptávky v okamžiku vypsání pokryje domácí výroba včetně například odběrových setů,“ napsal.

Kdy se bude vláda analýze věnovat, zatím není jasné. Mluvčí vlády Jana Adamcová na dotaz redakce neodpověděla a na programu nejbližšího jednání, které se má konat 20. července, zmíněná není.