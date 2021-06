Na Pardubicku se navzdory vládní strategii otevírají nová očkovací místa. I bez smlouvy s pojišťovnou

Úkol zněl jasně: síť vakcinačních center více nerozšiřovat. Přesto na Pardubicku vznikají nová očkovací místa. Kraj totiž podle šéfa Chytré karantény Petra Šnajdárka nestíhá kvůli nedostatku zdravotnického současné tempo vakcinace a získal tak z vládní strategie výjimku. Má to ovšem háček. Část daných center dosud nedostala k očkování zelenou od zdravotní pojišťovny. Nemají tak jistotu, že dostanou nakonec zaplaceno. Pardubice 5:00 11. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Připravování vakcíny Pfizer | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

Polička, Lázně Bohdaneč, Králíky a Lanškroun. To jsou nová očkovací místa v Pardubickém kraji. Stát přitom jejich množství vzhledem k vyšší proočkovanosti rizikových skupin už v dubnu zastropoval. Hejtmanství ovšem dostalo výjimku. Důvod? Ve vakcinaci zaostává.

„Potřebují pomoct, protože jim vypadl personál a nestíhají to doočkovat. Tak se jim povolilo doplnění center,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz šéf Chytré karantény Petr Šnajdárek. Výjimku podle něj Pardubicku udělila přímo národní koordinátorka očkování proti covidu-19 Kateřina Baťhová.

„Opravdu tam lékařský personál nemají. Nedohodli se úplně s praktickými lékaři, protože část jich chce na dovolenou, a výtlak tam není. A lidé tam čekají na očkování. Máme přetížené linky,“ pokračoval dále Šnajdárek s tím, že je potřeba držet stávající tempo vakcinace.

Menší centra, provozovaná vesměs soukromníky, se zřizovala kvůli urychlení vakcinace a zvýšení její dostupnosti především pro seniory. Nyní to však už není potřeba. Alespoň tedy v jiných krajích, kde nyní podle Šnajdárka posilují stávající kapacity.

Pardubický kraj se ovšem řídí podle vlastní strategie, s navýšením center tak počítal nehledě na vládní pravidla.

„Vzhledem ke snaze přiblížit očkování občanům v území, jsme nadále pokračovali v otevírání dalších očkovacích míst ve spolupráci s místními samosprávami,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Bez registrace

Má to ale háček. Nová očkovací místa v Lanškrouně a v Králíkách zatím nedostala od Všeobecné zdravotní pojišťovny zelenou, tedy identifikátory potřebné k očkování. Pro iROZHLAS.cz to potvrdil její mluvčí Vlastimil Sršeň. Podle něj se to týká také vakcinace v Poličce.

Vládní strategie K 15. dubnu došlo kvůli „potřebě koncentrace a udržování stávajících kapacit očkování a zajištění racionální distribuce očkovacích látek ve všech regionech“ k zastropování množství očkovacích míst, jak se píše v metodickém pokynu VZP. Očkovat by se tak podle šéfa Chytré karantény Petra Šnajdárka mělo především ve velkých centrech a u praktiků. V současnosti je vakcinačních míst okolo 250.

„VZP nepřidělila nesmluvním poskytovatelů zdravotních služeb IČZ (identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb – pozn. red.) a IČP (identifikační číslo pracoviště – pozn. red.) pro nová vakcinační centra s místem poskytování Polička, Králíky, Lanškroun,“ uvedl Sršeň.

Ředitel poličské nemocnice Libor Stráník ale říká, že povolenku od pojišťovny má od konce května. „Jednali jsme s nimi od března, avizovali jsem jim, že to přijde. Očkujeme a doufáme, že to dostaneme zaplacené, i tak to není žádný byznys,“ řekl.

To ovšem není případ zbývajících center. Registrace u pojišťovny je přitom jednou z nutných podmínek, aby očkovací místa mohla vůbec vzniknout. A také žádat o úhrady. Za jednu vakcinaci provozovatel obdrží od pojišťovny 267,52 koruny. Nyní však nemají jistotu, že na peníze dosáhnou.

Nejde přitom o ojedinělou záležitost. Radiožurnál a server iROZHLAS.cz zkraje týdne popsaly, že některá centra na Pardubicku už dříve bez všech nutných povolení očkovala. Týkalo se to centra v pardubické poliklinice a v České Třebové.

Vstup do očkovacího centra společnosti Livian v Pardubicích | Foto: Vít Kubant | Zdroj: archiv iROZHLAS.cz

Bez registrace tak daná místa stihla naočkovat tisíce lidí. Jejich provozovatelé – firmy Livian a Renturi – nakonec od pojišťovny dostali povolenku dodatečně, která platila zpětně. Soukromníci se tehdy k tomu, proč nemají řádné dokumenty, ani po urgencích nevyjádřili. A na dotazy nereagovali ani nyní.

Sliby hejtmana

Absence nutných registrací přitom tehdy zaskočila hejtmana Martina Netolického (ČSSD). „Žil jsem v domnění, že to je v pořádku,“ řekl s tím, že si to bude do budoucna více hlídat. Jenže teď se historie opakuje. Jak tedy reaguje nyní? Hejtman to nevidí jako problém jeho kraje.

„Smlouva s pojišťovnou je na straně poskytovatele služby. Naše úloha v tom není absolutně žádná. Mám informace od pojišťovny prostřednictvím pana Šmehlíka (náměstek VZP –pozn. red.) a pana Šnajdárka (šéf Chytré karantény – pozn.), že je to všechno v pořádku,” řekl.

Jenže úplně není. Zatímco v Lanškrouně se podle krajského koordinátora Pavla Čecha zatím neočkuje, v Králíkách se začali. „Králíky očkují, ale na riziko, že jim nemusí být aplikace uhrazeny,“ přiblížil. Vakcinace tak podle něj naráží u pojišťovny. „Není to, že by nechtěly jednat, ale zatím k dohodě nedošlo,“ uvedl dále.

Čech sice upozorňuje, že smlouvu s pojišťovnou si musí vyřídit samy společnosti, připustil nicméně, že se v tom angažuje i Pardubický kraj. „Byli jsme vyzváni poskytovateli, že zatím nemají jisté úhrady z VZP. Požádali jsme proto pojišťovnu, aby nám sdělili, zda je k tomu nějaký důvod,” řekl serveru iROZHLAS.cz.

Upřesnil, že problém se týká jen center v Lanškrouně a Králících. Polička, kde se očkuje od začátku června, by podle jeho informací měla mít všechna potřebná povolení. „Pro nás je hůř pochopitelné, proč došlo k zastropování v době, kdy ještě nepřicházely vakcíny do České republiky v tak masivním počtu. Ty začaly až v květnu a červnu. Doufáme ale, že k dohodě dojde,” uvedl.

Otevření nových vakcinačních míst má podle Čecha podporu ředitele VZP Zdeňka Kabátka. „Věc je nadále projednávána mezi pány Petrem Šnajdárkem, Davidem Šmehlíkem (náměstek VZP) a Kabátkem a čekáme na výstup z jednání. Předběžně to generální ředitel VZP Kabátek podpořil,” vyjádřil se pro server iROZHLAS.cz.