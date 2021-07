První očkovací centra bez registrace si oblíbili mladí mezi 20 a 29 lety. 45 % lidí chtělo jen druhou dávku

Očkovací centra bez registrace na hlavním nádraží v Praze a v obchodním centru Chodov našla uplatnění, využívají je zejména Češi mezi 20 a 29 lety. Ukazují to data, která serveru iROZHLAS.cz poslaly IKEM a Fakultní nemocnice Bulovka. V centru si nechalo podat jednodávkovou vakcínu od firmy Johnson & Johnson více než 4000 lidí, v nákupním středisku jich dostalo látku od Pfizer/BionTech přes 9000. Skoro polovina si přišla jen pro druhou dávku. data Praha 6:17 23. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkovací centrum v nákupním obchodním centru Westfield Chodov | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před deseti dny se otevřely první dvě očkovací centra, do kterých se zájemci o vakcínu proti koronaviru nemusí zaregistrovat. Stačí si počkat ve frontě, která v den otevření mohla trvat až dvě hodiny. A i po více než týdnu se očkovací centra těší oblibě. Ukazují to data, která server iROZHLAS.cz dostal od jejich provozovatelů.

První podrobnější veřejná data ukazují například věkovou strukturu zájemců. Nejčastěji si pro vakcínu na pražské hlavní nádraží nebo do obchodního centra na Chodově chodí mladí, kterým je mezi 20 a 29 lety.

„Myslím, že to není překvapující. Zaprvé je to kategorie, které se očkování zpřístupnilo teprve nedávno, takže je jasné, že nejvíce zájemců musí být mezi těmi, kde je proočkovanost nejnižší,“ popsal pro iROZHLAS.cz vládní epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

„Navíc věřím, že v této kategorii je řada těch, kteří se nechtějí registrovat. Ne, že by to neuměli. Je to pro ně asi jednoduché a zvládnou to hravě, ale nechtějí se vázat dopředu a přizpůsobovat se volným kapacitám. Tohle je pro ně svobodnější volba,“ dodal.

Druhou nejpočetnější skupinou jsou lidé spadající do věkové kategorie 30 až 39 let. Část zájemců se ale řadí i k důchodcům nebo dětem a mladistvým.

Poměr první a druhé dávky

Na hlavní nádraží si chodí pro jednodávkovou vakcínu Janssen od společnosti Johnson & Johnson. Nicméně data z Chodova ukazují, že zájem o obě dávky Comirnaty od Pfizer/BioNTech je podobný.

Do čtvrtečního poledne si pro první injekci přišlo 5277 zájemců, tedy asi 56 procent, a pro druhou dalších 4157, což je 44 procent. Druhou dávku tady může dostat kdokoli, kdo je nejméně 21 dní od té první ale zároveň nemá následující termín dřív než za čtyři dny.

V centru hlavního města za prvních osm dní fungování naočkovali 4074 lidí, v nákupním středisku to potom za devět dní fungování bylo 9227. Na Chodově dokonce v poslední době zdravotníci podají vakcínu více než tisícovce zájemců denně. Žen i mužů je mezi nimi srovnatelně.

„Že je těch lidí až tolik, to je příjemné překvapení,“ řekl Chlíbek. „Byla řada lidí, kteří nás zrazovali a říkali, že je to špatný krok, protože máme dost očkovacích míst a lékařů, aby se to provádělo v plně profesionálních provozech. Na druhou stranu se potvrdilo, že vakcíny musí přijít k lidem a ne lidi za vakcínami,“ pokračoval.

Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM) i Fakultní nemocnice Bulovka mají k dispozici i údaje o tom, kde mají zájemci o očkování trvalé bydliště. Ty ukazují, že do center nejčastěji chodí lidé z Prahy a Středočeského kraje.

Zároveň do nich ale přijíždí zájemci ze regionů po celé zemi. Podle mluvčí Fakultní nemocnice Bulovka Markéty Šenkýřové to ale neznamená, že v Praze jsou jen kvůli vakcíně. Mohli se dostavit jednoduše proto, že v hlavním městě pracují nebo tady bydlí, ale trvalou adresu si nezměnili. Tato data je tedy nutné brát jako ilustrační.

Očkovací centra proti covidu-19 bez předchozí registrace se ve středu po Praze otevřela také ve třech krajských městech i na dalších místech. Začalo fungovat očkovací centrum ve zlínské PSG aréně a také v obchodním centru Forum Nová Karolina v Ostravě. To provozuje Fakultní nemocnice Ostrava. Stejně tak je v provozu centrum v obchodním centru Olympia v Brně, která bude očkování poskytovat Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Mapa zachycuje, jaké trvalé bydliště očkovaní uvedli při registraci | Zdroj: Koláž iROZHLAS