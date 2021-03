Sokolové sobě. V Dobřichovicích u Prahy vybudovali dobrovolníci bez pomoci státu očkovací centrum

„S kamarádem jsme seděli a nadávali, jak to v Česku nefunguje a jak nás tady epidemie válcuje. Tak jsme vymýšleli, co s tím, a napadlo nás vybudovat očkovací centrum. To je jediná cesta, jak z toho ven,“ říká Jiří Geissler, podnikatel, člen ochotnického divadla a místostarosta Sokola.

Právě přátelé divadelníci a sokolové se stali hlavními tvůrci na první pohled velmi profesionálního očkovacího centra. Geissler prochází mezi stany, které jsou označené nápisy příjem, registrace, očkování, lékař a výstupní kontrola. „To nadšení místních lidí je základem našeho úspěchu,“ podotýká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z Dobřichovic u Prahy od Ľubomíra Smatany

Před sokolovnu přijíždí na bicyklu místní penzista Pavel Šolek. Zamyká kolo ke stojanu a za dveřmi se zvědavě rozhlíží. Vítají ho dvě studentky v modrých uniformách, ověřují si, že je v systému, a posílají ho dál. Za dalšími dveřmi ho administrátorka zapíše a s kartou odešle k lékařce. Ta s ním probere zdravotní stav a předává k dalšímu stanu, kde si svlékne košili a zkušená zdravotní sestra mu vpíchne vakcínu do levého ramene.

Na lístečku má napsáno, kolik minut musí čekat na případnou reakci. Důchodce si sedá na židličku před televizní obrazovku. „Sokolové jsou dobří. Ti to tady umějí zařídit,“ říká hrdě a po patnácti minutách se zvedá a kráčí ke stanu s nápisem „výstupní kontrola“. „Docela vtipný název,“ směje se lékařka, která muže po konzultaci propustí ven. Šolek si sedá na kolo a odjíždí spokojeně domů.

„Já už jsem praxi skončila a myslela jsem si, že budu v důchodu. Nicméně mě situace donutila k tomu, abych se vrátila do pracovního procesu,“ říká štíhlá světlovlasá lékařka Jaroslava Rezková, která stejně jako její kolegové chodí na šestihodinové služby.

„Domnívám se, že to bude minimálně do konce roku. Všechno záleží na množství vakcín, a hlavně na jejich distribuci. V tom vidím hlavní úskalí,“ míní Rezková.

V první várce ze Středočeského kraje dostali Sokolové dvě stě dávek vakcíny Moderna. Jiří Geissler potvrzuje, že s tím očkovací centrum stojí a padá. „Doufáme ale, že dodávky budou plynulé. Budeme očkovat jakoukoliv schválenou vakcínou.“

Očkovací centrum bez podpory státu

Očkovací centrum v Dobřichovicích je zřejmě úplně první v Česku, které vzniklo bez podpory státu a bez zázemí nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení. Právně je registrováno na místního zubaře.

„Oslovili jsme několik lékařů, ale teprve zubař to vzal na sebe,“ říká Geissler, který se podle svých slov stále učí. „Kolegyni jsme poslali do nemocnice ve Slaném, aby se podívala, jak tam funguje očkovací centrum. Týden tam byla zaměstnaná a to nám strašně pomohlo. Samozřejmě že je to u nás trochu jinak, protože nemůžeme zavolat do skladu, pošlete nám náplasti nebo dezinfekce. Všechno si musíme koupit včas a dopředu.“

Doba na uvolnění opatření ještě nenastala. Cesty mimo okres by měly zůstat zakázané, říká viroložka Číst článek

Mezi stany přichází vysoký muž, basketbalista a starosta Sokola Jaroslav Čermák. „Nás to stmelilo a poznal jsem řadu skvělých lidí. To je opravdu vynikající tým, kterému se dá věřit. Lidé tu odpracovali stovky hodin zadarmo. Smekám před nimi. Ta administrativa je náročná a pořád přicházíme na detaily, které musíme vyřešit.“

Dobřichovičtí sokolové dostanou od pojišťovny zaplaceno podle vyhlášky 275 korun za jednoho očkovaného klienta. Na zřízení očkovacího centra ale nárok nemají. „Ten projekt by měl být výdělečný, ale platby budou přicházet s několikaměsíčním zpožděním,“ říká Jiří Geissler, který s kolegy vyjednal zhruba milionovou bezúročnou půjčku od obce a Středočeského kraje, díky které mohou vyplácet odměny zaměstnancům očkovacího centra.

Jejich ambicí je naočkovat v průběhu roku až 70 tisíc lidí. „Klíčové je, aby včas a v potřebném množství přicházely vakcíny,“ připomíná starosta Sokola Jaroslav Čermák. „Očkovací centrum bude otevřené každý den včetně víkendů a svátků od osmi ráno do osmi do večera.“