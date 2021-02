Další přípravy očkovacího centra v Říčanech. Vakcíny nemají, přesto v únoru otevřou v ‚nouzovém stavu’

Vedoucí krizového řízení Jiří Skočdopole vidí dvě místa, kde se může očkování zaseknout. Jedním je centrální systém pro zaznamenávání očkovaných, který někdy padá a nefunguje jak má. Druhým je stanoviště doktora.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak probíhá příprava očkovacího centra v Říčanech? Poslechněte si v reportáži

„Pokud doktor bude velmi pečlivý - protože nezná anamnézu a stav pacienta - tak se ho bude doptávat a může se to prodloužit až na pět až osm minut,” popsal Skočdopole.

Očkovací centrum bude materiálně zajišťovat říčanská nemocnice. Ta ale nemá personál, který by poskytla. Radnice tak musela hledat zdravotníky jinde.

„Oslovili jsme lékaře a další zdravotníky, nejen z Říčan ale i dalších obcí, a máme zatím poměrně pozitivní reakce, takže myslíme, že řada z praktiků se do očkování zapojí,” říká starosta Říčan David Michalička z uskupení Klidné město.

S očkováním seniorů by mohli pomoci praktičtí lékaři. ‚Hledá se řešení,‘ řekl šéf jejich sdružení Číst článek

Otevření na konci února

Přihlásilo se více než deset doktorů a asi patnáct sester, kteří budou pracovat na směny. To ale zatím nestačí a radnice tak lékaře i sestry dál hledá. Očkovací látky dodá kraj. Hejtmanství podle radního Pavla Pavlíka z ODS počítá i přes nedostatek vakcín s otevřením centra ke konci února.

„Poběží v nějakém, když to přirovnám k autu, nouzovém režim, ale ten bude způsobený tím, že nebude dostatek očkovací látky,” řekl.

Zpočátku chce město očkovat asi sto až sto padesát lidí denně. Postupně by se toto číslo mělo vyšplhat až na 600. Centrum bude otevřené každý den od pondělí do pátku od osmi hodin ráno do čtyř.