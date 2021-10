Očkovací kamion zastaví opět v Pardubicích. 20. října nabídne jednodávkový Jannsen i Pfizer

U univerzity bude kamion od 9.00 do 12.00, potom se přemístí k nádraží, kde bude v provozu od 13.00 do 18.00. Lidé si mohou vybrat jednodávkovou vakcínu Janssen nebo Comirnaty od společnosti Pfizer, u které jsou potřebné dvě dávky.

Zdravotníci v očkovacím trucku v červnu v Pardubickém kraji aplikovali 7 500 dávek vakcín. V srpnu jezdil po větších městech, například byl v Lanškrouně, Letohradu, Moravské Třebové nebo Přelouči, zdravotníci aplikovali lidem 4800 dávek.

Kamion v září a říjnu jezdí do menších obcí, kde je proočkovanost obyvatel pod 60 procent. „Nejsme schopni dojet do každé obce. I v listopadu bude kamion jezdit do malých obcí, podle toho, kde je očkovanost nižší,“ řekla Matoušková.

V Pardubickém kraji je 11 očkovacích center, z toho pět jich je v krajských nemocnicích. Ze sálu Jana Kašpara na krajském úřadě se na začátku října očkovací centrum přestěhovalo do Pardubické nemocnice. „Centrum očkuje průměrně 69 lidí za den, což není mnoho,“ řekla Matoušková.

O třetí dávku vakcíny mezi seniory je zatím zájem minimální. Posilující dávka vakcíny proti covidu-19 se bude moci od 18. října podávat místo nynějších osmi už šest měsíců po plném naočkování. Senioři se tedy mohou v očkovacím centru nebo u praktického lékaře objednat o něco dřív.

„Stále je také hodně lidí nad 65 let, kteří očkovaní nejsou, Spoléháme na praktické lékaře, že nám s očkováním pomohou, aby jejich pacienti nemuseli jezdit moc daleko. Od centrálního distributora si mohou objednat vakcíny v menším balení,“ řekla Matoušková.