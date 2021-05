Děti od 12 let se mohly začít očkovat proti koronaviru v nejbližších týdnech, uvedl Babiš

Česko by mohlo v nejbližších týdnech nabídnout očkování proti covidu-19 i dětem od 12 let. Podmínkou je schválení vakcíny firem Pfizer/BioNtech pro tuto věkovou kategorii Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), které se očekává do konce května. Novinářům to po jednání summitu Evropské unie řekl český premiér Andrej Babiš. Brusel 18:31 25. 5. 2021 (Aktualizováno: 20:14 25. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti by se v Česku mohly začít očkovat nedlouho poté, co se 1. června otevře registrace pro lidi ve věku od 16 do 29 let (ilustrační foto) | Foto: Frank Augstein | Zdroj: Reuters

Dodal, že požádal šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby zkusila uspíšit letní dodávky preparátů zmíněných firem. Prohlásil rovněž, že by Česko mělo uznávat vakcíny naočkované v zahraničí.

Lídři unijních zemí v úterý v rámci druhého dne mimořádného summitu hovořili také o dalším společném postupu proti pandemii. Podle Babiše byla řeč o tom, že by se mohlo rozjet očkování dětí brzy poté, co použití vakcíny schválí EMA. Premiér uvedl, že by v Česku mohla být pro ně k dispozici nedlouho poté, co se 1. června otevře registrace pro lidi ve věku od 16 do 29 let.

Ministerstvo nabouralo Zlínsku systém očkování. ‚Praktici sto vakcín nespotřebují,‘ říká koordinátor Číst článek

„Bylo by samozřejmě fajn, aby ti, kteří se chtějí očkovat – a doufejme, že jich bude co nejvíc - to stihli do 1. září,“ řekl k očkování dětí Babiš.

Šéfové států a vlád jednali i o možnostech uznávání vakcín naočkovaných v mimounijních zemí, například ve Spojených státech. Podle Babiše by v Česku měla skončit praxe, kdy například některým krajanům naočkovaným vakcínou schválenou EMA české úřady očkování neuznávají.

„To mi připadá absurdní,“ prohlásil Babiš k případům Čechů očkovaných v USA, kterým nebyla v rodné zemi vakcína uznána. Dodal, že o řešení problému bude jednat s ministerstvem zdravotnictví.