Desítky tisíc lidí už využily možnost očkování proti covid-19 bez registrace. Na výběr je ze stovky míst

V Česku už funguje přes sto míst pro zájemce o očkování proti koronaviru bez předchozí registrace. Nejvíc jich je v Praze, nejméně v Olomouckém kraji. Podle ministerstva zdravotnictví je zájem lidí o očkování bez registrace větší než čekali, i když v době pokračujících dovolených mírně klesl. Původní zpráva Praha 12:27 15. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvíce vakcinačních center pro očkování bez registrace je v Praze, nejméně pak v Olomouckém kraji (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejvíc lidí se nechalo naočkovat bez registrace v pražském obchodním centru na Chodově.

„Každý den na Chodově naočkují zhruba 900 lidí. Celkem už za dobu co je centrum otevřené naočkovali přes 28 000 zájemců. Pro srovnání, velmi stabilním očkovacím místem je to na pražském hlavním nádraží, které každý den naočkuje zhruba 400 až 500 lidí vakcínou Johnson and Johnson,“ říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

Zájem o očkování proti koronaviru v Česku klesá. Oproti červenci je poloviční Číst článek

Očkovací místa na Chodově a hlavním nádraží byla otevřená pro neregistrované 12. července jako vůbec první v zemi.

Chodovské centrum provozují zdravotníci z IKEM a očkují vakcínou od Pfizer/Biontech. Můžou se tam proto přijít očkovat lidé už od 16 let.

Centrum na hlavním nádraží provozuje nemocnice Bulovka a zdravotníci tam mají jednodávkovou vakcínu Johnson and Johnson.

Jelikož byl zájem o očkování bez registrace v prvních dnech enormní a před centry se tvořily dlouhé fronty, začala postupně v Česku vznikat další.

Stovka možností

Míst, kde se v Česku lze nechat naočkovat bez registrace je už stovka. Celkem 93 z nich jsou stálá centra - buď v obchodních domech, ale i na místech, kde se očkovalo už dřív.

Hlášení z nemocnic: v červnu zemřelo s covidem 74 lidí. ‚Účinek vakcín je vysoký,‘ říká šéfstatistik Dušek Číst článek

Bez registrace podle ministerstva můžou očkovat i praktici, pokud si o to zažádají. Zbytek tvoří mobilní očkovací týmy. „Dvanáct týmů je takzvaně mobilních. To jsou ty pojízdné, které navštěvují vyloučené lokality nebo části České republiky, kde víme, že je nejmenší proočkovanost,“ vysvětluje mluvčí resortu Daniel Köppl.

Například v Olomouckém kraji vyjedou dva mobilní očkovací týmy příští týden. Zaměří se hlavně na menší obce - pro jejich obyvatele jsou totiž očkovací místa ve městech hůř dostupná.

Jeden mobilní očkovací tým by se podle hejtmana Josefa Suchánka ze Starostů a nezávislých měl zaměřit na Jesenicko, vyšle ho tamní poliklinika. Druhý tým, který vytvořil kraj s pomocí Fakultní nemocnice Olomouc, zamíří na opačnou část Olomouckého kraje. Mobilní očkovací tým funguje i v Plzeňském kraji.

Babiš: Uznávání protilátek by mohlo být motivací k očkování. Rozhodne se o něm do konce srpna Číst článek

„Pro starší občany je problém s přihlášením se přes internet. Nicméně i ti starší mají děti a vnoučata, takže ty to udělají za ně. Ale za mě můžu říct, že tohle je celkem pohodlné a bez starostí,“ chválí si mobilní očkování nezávislý starosta obce Úlice Ondřej Bacho

Souhrnným číslem, kolik lidí se už nechalo očkovat bez registrace, ministerstvo zdravotnictví nedisponuje, protože ne všechna centra mu počet očkovaných posílají.

Naočkovaných už budou ale desítky tisíc. Jen na pražském Chodově se jedná skoro o 30 tisíc zájemců, v brněnském obchodním centru Olympie pak o čtyři tisíce. Ostravské centrum v Nové Karolině naočkovalo šest tisíc lidí a centrum v olomoucké Šantovce čtyři tisíce.