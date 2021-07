Tombola u očkování bez registrace? ‚Vymyslel to premiér, nechceme si lidi kupovat,‘ tvrdí marketér

Zájemci, kteří dosud nebyli očkováni proti covidu-19, mohou využít očkovací centra bez předběžné registrace. Ministerstvo zdravotnictví zvyšuje jejich atraktivitu možností zúčastnit se soutěže o sportovní boty, chytrý telefon či kódy pro herní platformu. „Byl to nápad pana premiéra, který říkal, pojďme být hodně marketingoví. Z klasického zdravotnictví pojďme do marketingu,“ říká Daniel Köppl, který s ministerstvem na kampani spolupracuje. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 17. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Köppl (v bílé košili) ukazuje premiérovi cestu v nákupním centru Chodov | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy jste v pondělí v Praze otevřeli dvě očkovací místa, kde je možné se nechat naočkovat bez registrace. Ti, kdo přijdou, můžou navíc vyhrát tenisky, telefon nebo poukázku na počítačovou hru. Od začátku týdne se tam tvořily fronty. Máte statistiky, kolik lidí na ta dvě místa přišlo?

Součet ještě nemáme, ale na hlavní nádraží přijde každý den okolo 400 lidí a na Chodově je to zhruba 800 až 850 lidí za den. Je to násobně víc, než jsme očekávali.

Právě jsem se chtěl zeptat, jestli jste takový počet předpokládali, nebo jestli vás to překvapilo.

Byli jsme opravdu překvapení. Je to takové, že se mi posmívají kolegové, protože když jsme si tipovali, kolik lidí by mohlo přijít, tak já jsem říkal, že 150 až 200. Netrefil se ale nikdo, což je příznačné, protože jsme nečekali, že to bude takhle dobře fungovat.

Sledujete jací lidé tam chodí?

Teď dokončujeme anketu, která tam je. Je to opravdu průřez. Každé z těch očkovacích míst je úplně jiné. Na hlavní nádraží chodí lidé, kteří chtějí jednorázovou dávku a za 14 být takzvaně zelení v Tečce. Pokud jde o Chodov, tak je tam kombinace samoplátců, lidí, kteří nestíhali očkování, nebo se z nějakého důvodu nechtěli registrovat. Těch důvodů je spousta a jeden z těch neméně významných je, že jdou okolo, mají čas, tak to udělají.

Do jaké míry hraje roli to, co se hodně rozebíralo – tedy ta tombola o tenisky, telefon a poukázky na počítačové hry?

Byl to nápad pana premiéra (Andreje Babiše z ANO), který říkal, pojďme být hodně marketingoví. Z klasického zdravotnictví pojďme do marketingu. Mně se to líbilo a udělali jsme to tak, aby to bylo hodně viditelné. Zároveň jsme na tu tombolu měli požadavek, aby tam nebyly drahé ceny, abychom si nekupovali to očkování, aby to pro lidi byla pobídka, ale aby to nebylo okázalé a přepálené cenou.

