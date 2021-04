‚Ponurá situace.‘ Cizinci odjíždějí za očkováním do rodných zemí, v Česku je podle nich proces pomalý

Pokud cizinci, kteří dlouhodobě žijí v Česku, mohou, odjíždějí za očkováním proti koronaviru do rodné země. V Česku je podle nich vakcinace pomalá a potýkají se s problémy souvisejícími se zdravotním pojištěním. Spojené státy jsou v tomto ohledu vstřícné. Pro Brity je situace ale komplikovanější. „Chápu, že (česká) vláda má svázané ruce v otázce dovážení vakcín, ale je to dost ponurá situace,“ řekl Američan Pete Baumgartner. Audio Praha 6:43 23. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cizinci mají v Česku problém dostat se k očkování (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O návratu do Spojených států dlouho uvažoval třeba Američan Jeffrey Martin, který v Česku žije i s rodinou od 90. let a dokonce má veřejné zdravotní pojištění.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž o očkování pro cizince v Česku v angličtině

„Na začátku jsem si říkal, že to vypadá dobře - možná se k němu dostaneme v únoru nebo v březnu,“ řekl Radio Prague International. „Ale vypadá to, že to bude trvat mnoho měsíců, třeba i do konce roku, než budu mít nárok na očkování,“ vysvětlil.

Každý v jeho rodině už podle něj koronavirus prodělal. Sám Martin se mu ale nejspíš vyhnul, nebo nemoc neukázaly testy. „Celá ta situace kolem koronaviru se mi stále zdá znepokojující a raději bych neonemocněl,“ popsal.

Začátkem dubna proto odcestoval do Arizony, kde dostal americkou vakcínu Johnson & Johnson. Poprvé po dvou letech se tak mohl setkat s otcem.

Jeffrey Martin | Foto: Juan Pablo Bertazza | Zdroj: Radio Prague International

Bez veřejného pojištění

Jean Garnerová žije v Česku posledních pět let. Přesto se i ona rozhodla, že pro očkování si zajede do rodných Spojených států, kde jí lékaři podali stejnou vakcínu jako Martinovi.

Česko očkuje víceméně tak, jak si naplánovalo. Výpadky dodávek vakcín AstraZeneca nahrazuje Pfizer Číst článek

„Sledovala jsem situaci v Česku a došlo mi, že to zabere měsíce a měsíce, než se k vakcíně dostanu,“ vysvětlila. „Řekla jsem si tedy, že je pro mě lepší aktivně jednat a jít někam, kde jsem cítila, že je možnost, abych očkování dostala. A pro mě to byly Spojené státy a můj předchozí domov ve Virginii,“ doplnila.

Garnerová přitom upozorňuje, že s tímto problémem se nepotýká jen Česko. Mnoho dalších zemí Evropské unie podle ní očkuje stejně pomalu. Nicméně oceňuje, že měla možnost nechat se očkovat jinde, ne každý ji má. „V některých ohledech je tohle chování luxus,“ uvedla.

Nejde totiž jen o samotné očkování a náklady na cestu. Gerdnerová musela před odjezdem podstoupit test a s očkováním byly spojené i další výdaje. „Záleží na tom, kam cestujete a čemu během cesty musíte čelit, může jít o velmi nákladný plán,“ vysvětlila.

Američanka nahlíží na možnost naočkovat se v Praze pesimisticky i proto, že nemá v Česku veřejné zdravotní pojištění. Pracuje totiž pro mezinárodní organizaci, která zaměstnancům zajišťuje soukromé pojištění. Stát jí tak řadí do kategorie, ve které nemá na očkování nárok.

Výhoda pro Američany

Třetí Američan Pete Baumgartner dostal svou dávku vakcíny Moderna v Coloradu. Jeho zdravotní stav je vážný a tak po domluvě s místními lékaři doufá, že druhou dávku by mohl dostat v Česku. Ale ani on nemá veřejné zdravotní pojištění, což by přístup k vakcíně, mohlo komplikovat.

Očkování v Česku Očkování v Česku začalo na konci prosince roku 2020. Momentálně je naočkováno zhruba 10 procent populace. Do úterního večera bylo v Česku podáno lidem přibližně 2,6 milionu dávek vakcín a přes 893 000 lidí dostalo obě potřebné dávky. V úterý byly podáno 51 199 dávek vakcín, což je téměř o pětinu méně než předchozí úterý.

Baumgartner přitom podotýká, že taková procedura nestojí moc peněz. „Žiju tu od roku 1994. Pokud se lékaři rozhodnou, že bych měl mít prioritu, nemělo by záležet na tom, kdo to zaplatí, ne?“ myslí si. „Vlastně byste řekli, že pro ně bude lepší, když to za ně zaplatí ještě někdo kromě českých pojišťoven nebo někoho takového,“ uvedl.

Dostat očkování při krátké návštěvě některých států USA není evidentně obtížné. Ale to není případ všech cizinců. Baumgartner tvrdí, že takovou možnost nemají například někteří lidé z Velké Británie, kteří bydlí v Česku.

„Znám mnoho Britů, kteří se nemohou vrátit do Velké Británie, protože už tady žijí dlouho a nemají finanční prostředky na to dostat vakcínu. Jsou tak nějak v hrozné situaci, kdy jednu potřebují a nedostanou se k ní,“ popsal. „Chápu, že (česká) vláda má svázané ruce v otázce dovážení vakcín, ale je to dost ponurá situace.“