Do očkování se od března zapojí praktičtí lékaři. O vakcínu se budou moct hlásit i pracovníci ve školách

Do očkování proti nemoci covid-19 by se měli od března naplno zapojit i praktičtí lékaři. Informaci serveru Seznam Zprávy potvrdil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Jak pro Radiožurnál uvedl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka, praktici také dostanou možnost registrovat k očkování své pacienty. Blatný zároveň oznámil, že od 1. března se mohou o vakcínu hlásit i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci ve školách. Praha 11:56 19. 2. 2021 (Aktualizováno: 12:08 19. 2. 2021)

Praktičtí lékaři by tak v rgistračním systému měli vidět, kdo už vakcínu dostal a kdo na ni teprve čeká. Díky tomu pak budou oslovovat a objednávat další zájemce.

„Uvidí, kteří z jejich pacientů už byli očkováni jednou nebo oběma dávkami, anebo kteří se registrovali v systému a čekají na termín. Tím získají skupinu pacientů, kteří nikde registrováni nejsou a tu bude lékař schopen oslovit, aby se nechali očkovat,“ řekl Radiožurnálu Šonka.

V případě, že vakcíny bude v Česku dostatek, jsou praktici podle Šonky schopní bez problému naočkovat nejméně 50 tisíc lidí denně. Zatím proti koronaviru očkují jen výjimečně.

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla pro server Seznam Zprávy uvedl, že informatici řeší i tzv. závory, které zajistí, aby se na zájemce o očkování dostávalo v systému postupně a v souladu s vakcinační strategií ministerstva zdravotnictví. Rychlost registrace tak nebude znamenat prioritní pozici, systém bude rozlišovat i rizikové skupiny, vysvětlil.

Od března budou moct jít na očkování proti koronaviru i lidé nad 70 let. A jak potvrdil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) - o vakcínu se budou moct hlásit od března také pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci ve školách. „Chceme udělat vše pro to, abychom mohli začít vracet děti do škol,“ řekl Blatný na páteční tiskové konferenci.

