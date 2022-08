Očkovat proti chřipce by se měli hlavně lidé nad 50 let, tvrdí odborníci. Doporučují ho od října do prosince

Dítě si nemůže vybrat podmínky narození. Anonymita dárců by měla být prolomena, míní právník

Adoptované dítě musí před nástupem do školy znát svůj příběh. Dítě z darovaných pohlavních buněk se to ale nikdy nemusí dozvědět. „Je to schizofrenní přístup,“ říká Jakub Valc z Masarykovy univerzity.