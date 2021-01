Nemocnice na Vysočině a v Královéhradeckém kraji začaly očkovat proti covidu. Zájem je velký

Krajské nemocnice v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě začaly v sobotu očkovat proti koronaviru. Prvním zdravotníkem, jenž dostal dávku v Jihlavě, byl ředitel tamní nemocnice Lukáš Velev. Za víkend bude očkováno zhruba 200 zdravotníků. Zájem je velký, uvedl mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo. V Královéhradeckém kraji je prvním místem, kde se začalo proti covidu očkovat, Fakultní nemocnice Hradec Králové. K dispozici má zatím 975 dávek. Jihlava / Hradec Králové 11:26 2. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcíny od firmy Pfizer se musí uchovávat ve velmi nízkých teplotách | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Jihlavská nemocnice dá očkovací dávky za tento víkend téměř 200 lidem. „Zájem je překvapivě vysoký, jenom pro ilustraci: je nás tady asi 1500, na chřipku se nechává běžně očkovat kolem 400 lidí, teď už máme na covid ‚zabookovaných‘ přes 900 lidí,“ řekl Velev.

Ředitel předpokládá, že za víkend využije všechny očkovací dávky, pro zaměstnance nemocnice i zdravotnické záchranné služby.

„Jediné, co je trošku v rozporu s politickými proklamacemi, že zrovna v první ampulce, kterou jsme načali, nebylo celých šest dávek, ale pět a něco. My jsme to čekali, tak jsme udělali speciální prostory a ampulky se budou využívat tak, že když tam bude šestá dávka, může se použít, a když tam nebude, nenastane výpadek,“ nastínil Velev. Očkuje se na dermatologickém oddělení.

Očkování se teď týká pracovníků nemocnic a záchranné služby. V sobotu s ním začíná také nemocnice v Havlíčkově Brodě. Za víkend dostane dávku kolem 60 zdravotníků, uvedla Černo.

V nemocnici Nové Město na Moravě by se mělo očkovat od pondělí, v pelhřimovské od úterý, v třebíčské od středy, informovali ČTK mluvčí nemocnic.

Na Vysočině se od začátku pandemie nakazilo koronavirem 36 985 lidí, z nich se 31 874 vyléčilo. Hygienici v kraji zaznamenali od jara 523 úmrtí lidí nakažených koronavirem. V indexu koronavirového rizika je Vysočina druhým dnem na hodnotě 85.

Královéhradecký kraj

V sobotu začala očkovat vakcínou proti koronaviru také Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové. Mezi prvními ji dostali zdravotníci z covidových pracovišť a rizikoví pacienti, popsali zástupci nemocnice.

Epidemická situace v kraji se zhoršuje, promítá se to i do nárůstu hospitalizovaných pacientů s covidem v nemocnicích. Pacienty s covidem léčí v kraji FN Hradec Králové a krajské nemocnice.

„Zatímco před svátky se jednalo o stovku hospitalizovaných pacientů s covidem-19, nyní jich je necelých 150, z toho přibližně čtyři desítky vyžadují umístění na lůžkách intenzivní péče,“ uvedl Sochor.

Krajské nemocnice na vakcínu proti covidu dosud čekají, k hradecké FN by se měla krajská zdravotnická zařízení přidat později.