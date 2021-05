Očkování pro skupinu 16+ začne až ze čtvrtka na pátek, oznámil Babiš. Půjde o 1,5 milionu lidí

Lidé ve věku od 16 do 29 let se budou moci k očkování proti covidu-19 hlásit od noci ze čtvrtka na pátek 4. června. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v neděli uvedl na twitteru. Podle něj jde o 1,485 milionu lidí. „Věřím, že i nejmladší projeví velký zájem,“ napsal Babiš. Ve věkové kategorii mezi 30 a 50 lety věku čeká nyní podle něj na první dávku 168 tisíc lidí. Praha 10:52 30. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Věřím, že i nejmladší projeví velký zájem,“ napsal Babiš. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek avizoval, že v neděli padne rozhodnutí, zda se od úterý 1. června spustí registrace pro celou kategorii lidí od 16 let, nebo například pro skupinu lidí od 25 do 29 let.

Dosud se očekávalo, že se od začátku června budou moci registrovat všichni lidé starší 16 let. Registraci oddálila skutečnost, že na dávku vakcíny stále čeká poměrně velký počet zájemců.

„Je to dáno tím, že nabíhají druhé dávky. Dostáváme nějaké dodávky, lidé chodí na druhé dávky a prvoočkovaní možná musí chvíli čekat. Proto to musíme naplánovat tak, abychom systém třeba ze dne na den nezahltili a lidé čekající na druhé dávky byli doočkováni,“ vysvětlil v pátek ministr.

Lidé se k očkování mohli začít přihlašovat postupně podle věku, od toho se odvíjí také zájem a proočkovanost jednotlivých skupin. Osmdesátníci se očkují od poloviny ledna, sedmdesátníci od začátku března. S každou další věkovou skupinou podíl registrovaných klesá. Mezi čtyřicátníky projevila zájem o očkování zhruba polovina. V neděli byla spuštěna registrace pro lidi ve věku 35 až 39 let, od úterní noci se hlásí lidé ve věku 30 až 34 let.

Od začátku očkování bylo v Česku podáno téměř 5,2 milionu dávek vakcín a plně naočkováno bylo přes 1,4 milionu lidí. Pro dokončené očkování jsou u většiny vakcín totiž potřebné dvě dávky.