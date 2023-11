Genetik Pačes: O souběžném očkování proti covidu a chřipce by měl rozhodovat obvodní lékař

Přínosy očkování proti covidu převažují nad riziky, ta zůstávají minimální i při souběžné vakcinaci proti chřipce. Potvrdil to tento týden šéf České vakcinologické společnosti a Národního institutu pro zvládání pandemie Roman Chlíbek. „Každý máme svého lékaře a ten postupuje tak, jak zná svého pacienta. To je jediný správný postup,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál o souběžném očkování Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Rozhovor Praha 15:53 5. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování podle odborníků chrání především starší generace před úmrtím na nemoc covid-19. Ilustrační foto | Foto: Šálek Václav | Zdroj: ČTK

Podle studie, o které Roman Prymula mluvil v rozhovoru na TN.cz, je riziko mrtvice u starších lidí očkovaných současně vakcínu proti covidu Pfizer a také proti chřipce tři případy na 100 tisíc. Co to znamená, jak významné takové riziko je?

Není to úplně přesné. Už i toto je zjednodušení, které není úplně pravda. Ale to riziko těžkého onemocnění nebo úmrtí u osob, pro které se to počítá, což je 80 let a více, se pohybuje v jednotkách procent. To znamená několik málo jedinců na sto lidí. Zde je to riziko několik málo jedinců na sto tisíc, tak asi takový je poměr rizik.

Jaké máme tady k dispozici nejnovější studie, které sledovaly rizika současného očkování proti covidu a proti chřipce?

Toto je studie z dat z ledna letošního roku. Takže se to týká vlastně loňských vakcín. V Čechách se nyní doporučuje již jiná vakcína. Orgány, které se tím zabývají, opravdu upozorňují na možná rizika, v jednom z těch sledovaných procesů vyšlo toto riziko – tři ku sto tisícům. Na to pak bylo uděláno několik studií a ukázalo se, že riziko je pravděpodobně mnohem menší.

Protože ta původní data vycházela z takového toho sběru dat, kam může napsat každý. Teprve potom se opravdu studuje, jaký je ten efektní dopad. Musí se navrhnout studie, musí se udělat kontrola, pak získáváme teprve reálná data. Pořád je dobré sledovat Českou vakcinologickou společnost, která vydává doporučení. Poslední doporučení z minulého měsíce je očkovat různé dny ale i najednou zároveň.

Přesto se zeptám, jestli z toho podle vás vyplývá něco, čím by se měl nově zabývat Státní ústav pro kontrolu léčiv, respektive Ministerstvo zdravotnictví a případně přehodnotit doporučení k souběžnému očkování proti chřipce a covidu?

Ano, ten se tím určitě také zabývá a uvidíme. Všechno to jsou ještě úplně nové práce a preprinty a v případě, že by se ukázalo, potvrdilo některé takové riziko, tak jistě to jsou ty správné orgány, které případně doporučí nějakou změnu. Ale zatím si myslím, že to ještě není tak daleko.

Podle Mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba platí, že při rozhodování o očkování a o tom, jestli se nechat očkovat naráz na covid i na chřipku, má vždycky lékař individuálně posoudit zdravotní stav. Z toho byste asi vycházel taky?

To je naprosto správně, hlavně proto, že ta situace třeba s tím covidem už je velice složitá. Každý člověk totiž dostal vakcínu v jinou dobu, má jiný počet dávek, prodělal třeba covid. Takže individualizace je už hrozně veliká, proto ta obecná doporučení už se nedají aplikovat plošně bez přemýšlení a proto máme každý svého lékaře a ten postupuje tak, jak zná svého pacienta. To je jediný správný postup.

Co je vlastně long covid?

Podle imunologa Zdeňka Hela už někteří lidé pod vlivem zmíněného článku zrušili termín očkování. Co byste jim doporučil? Kde mají laici hledat nejnovější informace? Čím se mají řídit?

Situace je z informačního hlediska čím dál tím složitější právě proto, že ten vývoj už je nerovnoměrný pro jednotlivé věkové kategorie. Máme odborné společnosti, které se tím zabývají, takže to je jedno místo, kde můžeme situaci sledovat. Nevím, možná by některé váhající lidi mohlo přesvědčit, že je to správný krok a tudy vede cesta do budoucna, to, že v letošním roce byla za vývoj těch mRNA vakcín udělena Nobelova cena.

Roman Prymula také na TN.cz řekl, že vakcína proti covidu nemá vliv na případný takzvaný long covid, tedy dlouhodobé zdravotní potíže po prodělané nemoci. Co o tom říkají dosavadní studie?

Myslím si, že to není úplně pravda. Existují i studie, které říkají, že ten význam očkování proti long covidu je malý, ale jsou i studie, které naopak ukazují, že je velmi významný a ono to souvisí s tím, co to vlastně je long covid. Různé společnosti i různé studie definují tuto nemoc trošku jinak. Znamená to jenom to, že máte nějaké potíže, které souvisí s tím, že jste v sobě měli virus.

Takže orientovat se v tom je i pro odborníka, který to opravdu studuje, velmi obtížné. A z tohoto hlediska bych byl opatrný s těmi kategorickými prohlášeními.

Myslím si, že i proti long covidu to očkování pomáhá zejména u starších věkových kategoriích. Ale kdyby někdo našel studii, která tvrdí opak, tak ji asi najde.