Očkování bude pomalé. Nemáme stříkačky ani jehly a k vakcínám je nedostaneme, říká praktický lékař

Mladí praktičtí lékaři jsou znepokojeni pomalým tempem očkování proti covidu-19 a vládě nabízejí svoji pomoc při samotném očkování i s distribuci vakcíny. Jak premiér Andrej Babiš (ANO) odpověděl na nabídku mladých lékařů, k nimž se mezitím připojili i další zdravotníci? V čem by nabízená pomoc mohla spočívat? A komu by pomohla především? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl místopředseda spolku Mladí praktici Vojtěch Mucha. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:01 24. února 2021

Jste přesvědčeni, že těch 180 tisíc vakcín, které jsou podle vás nevyužité, byste byli schopni rozvést do ordinací?

Doufáme v to. Zpočátku to znělo jako nadšenecká utopie, ale během několika dnů, které od naší výzvy uplynuly, se nám nabídlo tolik dobrovolníků z řad řidičů, logistických firem, krizových manažerů a vlastníků chladících vozů, že to vlastně není nereálné.

To znamená, že byste byli schopni takové množství vakcín rozvést?

Kdyby to bylo nutné, tak bychom k tomu zcela určitě potřebovali pomoc dalších dobrovolníků, ale myslím si, že bychom s tím pomohli.

Ministerstvo zdravotnictví už avizovalo, že v celé republice by se měli praktičtí lékaři do očkování zapojit od začátku března. Máte v tuto chvíli informace, jak by to mělo fungovat?

Informace jsou velmi kusé. Všechno, co víme o tom, jak má vypadat očkování v ordinacích praktických lékařů, se dozvídáme z médií. Vláda ani koordinace očkování s námi nekomunikují. Naše profesní organizace komunikují přímo s koordinátory očkování, takže už něco ví. Informace, jak by to mělo vypadat, se k nám dostávají až dnes. Je to ale dva měsíce poté, co tady ty vakcíny jsou. Zjišťujeme, že očkování se bude rozjíždět velmi pomalu, protože jeho organizace je špatná.

Z vašeho pohledu se tedy nedá očekávat, že se očkování už v pondělí naplno rozjede?

V pondělí se to začne rozjíždět velmi pomalu, protože ani nevíme, jestli dostaneme nějaký materiál. To, že do ordinace dostaneme lahvičku s nějakou vakcínou, ještě vůbec neznamená, že ji můžeme aplikovat pacientovi.

Je potřeba vakcínu naředit a mít dostatečný počet jehel a stříkaček. Jedná se o velký objem materiálu, který je poměrně specifický a v ordinacích běžného praktika se většinou nenachází.

To znamená, že kdybyste zítra rozvezli vakcíny, tak nemůžete očkovat, protože k tomu nemáte potřebný materiál?

Přesně to jsme teď zjistili. Dosud jsme žili v domnění, že vakcíny budou distribuovány i s potřebným materiálem. Teprve teď se ale dozvídáme, že k tomu distribuován nebude, takže narychlo začínáme zjišťovat, kde by se dal obstarat.

Celý rozhovor Tomáše Pancíře s místopředsedou spolku Mladí praktici Vojtěchem Muchou si můžete poslechnout v přiloženém audiu.