Thomayerka nabídla zaměstnancům přednostní očkování příbuzných. ‚Je to špatně,‘ hodnotí expert

Očkování pro rodinné příslušníky jako benefit. V pražské Thomayerově nemocnici se k vakcínám proti koronaviru dostali i příbuzní místních zaměstnanců. „Očkujeme buď zdravotníky nebo příbuzné nad osmdesát let," potvrdil redakci náměstek pro léčebnou péči Petr Čech. „Je to úplně špatně," zhodnotil tento přístup Ondřej Dostál, expert na zdravotnické právo. Od pondělka nemocnice očkuje oficiálně přihlášené osmdesátníky. Praha 5:00 23. ledna 2021

Očkování mimo centrální registr. S takovým řešením přišla minulý týden pražská Thomayerova nemocnice. Rodinní příslušníci místních pracovníků se tak k vakcínám dostali přednostně. „Očkujeme buď zdravotníky nebo příbuzné nad osmdesát let,“ potvrdil informaci serveru iROZHLAS.cz náměstek Čech.

A pokračoval. „Tuto alternativu jsme zavedli minulý týden, abychom dali našim zaměstnancům nějaký benefit. Dostanou to přednostně a mají to tady u nás, takže si sem mohou toho svého tatínka nebo maminku přivézt,“ popsal. Výzvu k očkování příbuzných dostali zaměstnanci písemnou formou.

Akci, která trvala přesně týden, musela ale krčská nemocnice v pátek stopnout. Podle Čecha už na to totiž nemá kapacitu. „Zastavilo se nové objednávání, protože nám trošku nekoordinovaně narostl počet lidí z centrálního registru,“ vysvětlil lékař. Vakcín podle něj měla nemocnice přiměřené množství a vystačilo na zdravotníky, jejich příbuzné i lidi, kteří se přihlásili přes centrální systém.

Pokud chtěl někdo přivést mladšího příbuzného, měl podle náměstka Čecha smůlu. Přesto to někteří zaměstnanci vyzkoušeli. „Volala mi například jedna zaměstnankyně, která má třiašedesátiletého manžela. Řekl jsem jí ale, že v žádném případě nemůže vakcínu dostat,“ tvrdil Čech.

Kdo nemá strýčka...

Expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál nemá pro přístup Thomayerovy nemocnice pochopení.

„I kdyby šlo pouze o příbuzné nad osmdesát let, tak právně neexistuje důvod rozlišovat mezi osmdesátiletým, který má strýčka v Thomayerce, a mezi tím, který ho nemá a zemře na covid. Dost se mi to příčí z hlediska pravidla rovnosti,“ sdělil redakci.

Zákon to nicméně podle něj přímo nezakazuje. „Pokud půjdete do Thomayerovy nemocnice, budete požadovat vakcínu a oni vás naočkují, tak nikdo neporušil žádný předpis, protože žádný právní předpis pro prioritizaci není. Vládní očkovací strategie nebyla publikována ve sbírce zákonů, není to právní předpis. To je prostě cár papíru,“ myslí si právník.

Fronty už v neděli

Očkovací centrum ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze funguje od pondělka a denně zvládne naočkovat stovky seniorů.

I přesto, že nemocnice už v pátek 15. ledna oznámila, že očkovací místo pro veřejnost otevře v pondělí, k očkování se v neděli na základě provedené rezervace přes centrální registr do nemocnice dostavily desítky seniorů. Objednaní senioři tvořili před nemocnicí dlouhou frontu. Zdravotnické zařízení jim nakonec vyšlo vstříc.

„Za to, že někteří zájemci o očkování dostali dřívější termín, nemůžeme. Nicméně ty osoby, které v neděli přišly, jsme i přesto naočkovali a vyšli jsme jim vstříc," řekl mluvčí nemocnice Petr Sulek.

Přednostní očkování v Česku První vakcíny dorazily do nemocnic 27. prosince. Od té doby se objevilo už několik případů přednostního očkování. Svou ženu na vakcinaci v královédvorské nemocnici protlačil radní Královéhradeckého kraje Zdeněk Fink (KDH). Následně to omlouval tím, že bude pracovat jako dobrovolnice. Serveru iROZHLAS.cz ale sdělil, že se očkovací centra otevřou nejdříve v polovině března. Náhradníci mimo hlavní očkovací seznamy pak dostali vakcínu v některých nemocnicích, například v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. Některé vakcíny se nestíhaly spotřebovat, když se na očkování například někdo nedostavil. Do pořadníku tam zařadili lidi starší 65 let. „Aplikovali jsme to raději těmto lidem, než abychom to vylili,“ vysvětlil redakci šéf VFN David Feltl. Podobný problém s výpadky očkovaných z prioritních skupin měli před koncem loňského roku také ve Fakultní nemocnici Brno. Tamní zdravotníci podle přednosty Kliniky infekčních chorob Petra Husy oslovili své příbuzné a vyzvali je, by přišli na vakcinaci. „Byla by velká škoda, kdyby se něco vyhodilo,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Také v Českém Krumlově mělo docházet k tomu, že vakcínu dostávali přednostně příbuzní a známí zaměstnanců nemocnice. A kvůli porušení očkovací strategie odstoupí Jindřich Florián, ředitel nemocnice. Vyzval ho k tomu jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). „Myslím si, že je pro nemocnici dobře, aby rezignace byla co nejdřív, aby nebyl chaos, protože teď tam budu bez autority,“ komentoval svůj odchod ředitel. Ve středu server iROZHLAS.cz upozornil, že se nechal přednostně naočkovat také Zdeněk Kabátek, šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny. „Ve své pozici jednám s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři… Potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, takže to byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit svoje okolí. V současném kontextu je ale asi bezpředmětné, abych něco takového říkal,“ vysvětlil redakci. Jeho další setrvání ve vedoucí pozici bude v pondělí řešit správní rada pojišťovny.