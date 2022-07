Očkujeme dnes 200 lidí denně. Nečekali jsme takový zájem, pomohl by rezervační systém, říká šéf Motola

Už týden si lidé mohou chodit pro druhou posilující dávku očkování proti covidu-19. Možnost dosud využilo zhruba 21 tisíc lidí v celém Česku. Zájem se liší podle krajů. Zatímco v Karlovarském regionu si pro další vakcínu přišlo podle ministerstva nejmíň lidí, něco kolem 300, naopak v Praze to bylo přes 6 600. „Nečekali jsme takový nápor, ale zvládáme to," uznává Miloslav Ludvík, ředitel Fakultní nemocnice v Motole, kde lidé čekali ve frontě. Rozhovor Praha 15:56 25. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počítali jsme se zájmem tak stovky lidí a nakonec to byl dvojnásobek, říká Miloslav Ludvík (ilustrační foto) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Jak jste na takový zájem, kdy lidé v prvních dnech na očkování čekali, zareagovali? Navýšili jste kapacitu, prodloužili otevírací dobu?

Prodloužili jsme otevírací dobu. My jsme nečekali takový nápor, počítali jsme tak se stovkou lidí a nakonec to byl dvojnásobek. Ale zvládáme to.

Jak to ve vašem očkovacím centru vypadá teď, je zájem stále tak velký?

Ano, je to číslo, které se blíží ke 200 lidí denně. My jen čekáme, kdy se spustí centrální rezervační systém, který tomu asi výrazně napomůže. Zatím bohužel musíme jen vydávat čísla lidem, kteří přijdou, což není příjemné. Ve chvíli, kdy se spustí rezervační systém, tak to pomůže i s distribucí lidí, kteří chtějí očkovaní.

Máte nějaké vysvětlení, proč ten rezervační systém stále není spuštěný?

Já nevím, opravdu netuším.

Jaké převažují skupiny lidí, kteří přichází pro druhou posilující dávku?

Je to věková skupina nad 60 let, Když se objeví někdo mladší, tak mám pocit, že spíše z důvodu cestoví anamnézy. Naprosto drtivá většina jsou lidé nad 60.

Vakcín máte dostatek?

Ano, těch je v České republice úplný nadbytek.

Využili jste covidové pauzy k přípravě na další vlnu pandemie?

Spíš bych řekl, že teď už se budeme všichni řídit bohatými zkušenostmi, které máme. To znamená, že my už se ke covidu-19 budeme chovat jako k běžné infekční nemoci a nebudeme kolem toho dělat tak velká dramata, jako se dělala hlavně v roce 2020.

S omezováním provozu nepočítáme

To znamená, že nebude nutné, pokud nebude nejhůř, omazovat standardní provoz nemocnice, odkládat plánované operace a podobně?

S tím v žádném případě nepočítám, tuhle chybu už neuděláme.

Myslíte si, že to byla chyba, nebo to nešlo při momentálním poznání v té době jinak?

Já si myslím, že to byla chyba. To, co se udělalo v roce 2020 úplně a i v roce 2021, to byla chyba, protože opravdu pravděpodobně nebezpečná byla jen varianta delta loni na podzim a ta relativně rychle odezněla. Ale zavírat nemocnice nebo omezovat péči v žádném případě ne.

Narážím na to, že delta asi byla nebezpečná, ale to víme až zpětně. Jenom jsem se ptal, jestli v té době bylo nějaké jiné řešení.

Říkám, ta podzimní vlna možná, ale i do budoucna, když bude nějaká hodně silná infekce, tak pořád si myslím, že nejjednodušší systém bude izolovat pacienty na jednotlivých pokojích na příslušných klinikách a nezavírat celá oddělení a celé kliniky.

To je opravdu kontraproduktivní. My to dnes vidíme v tom obrovském náporu operací, které kvůli tomu máme. Podle mě už to nemá smysl, opravdu ne. Zavírat školy a nemocnice opravdu nemá smysl.