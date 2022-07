Za týden si pro druhou posilovací dávku očkování přišlo 21 tisíc lidí. Největší zájem byl v Praze

Je to přesně týden, co si můžou pro druhou posilující dávku očkování proti covidu-19 chodit zájemci starší osmnácti let. Zdravotníci aplikovali víc než 21 000 vakcín. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Vůbec nejvíc lidí si přišlo pro druhou posilující dávku v pátek. Bylo jich 7644. Ostatní všední dny se zájem o druhou posilující dávku pohyboval mezi třemi až čtyřmi tisíci denně. Praha 13:26 25. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvíc lidí si pro druhou posilovací dávku přišlo v pátek, celkem 7644 (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Podle statistik ministerstva zdravotnictví se zájem liší podle krajů. Zatímco v karlovarském regionu si pro další vakcínu přišlo nejmíň lidí, kolem 300, v Praze to bylo naopak přes 6600. Velký zájem byl hned první den minulé pondělí třeba v pražské nemocnici Motol.

Nárok na ni mají všichni starší osmnácti let, kterým od předchozí dávky uplynuly minimálně čtyři měsíce. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje přeočkování hlavně lidem nad 60 let a rizikovým pacientům.

Pro posilující dávku si lidé můžou chodit bez předchozí registrace. Rezervovat vakcínu předem bude možné od poloviny srpna, jak už dříve řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti): „Bude to možné v takzvaných walk-inech, kterých máme v provozu přes 50, u praktických lékařů a v některých nemocnicích.“

Základní očkování proti koronaviru má v Česku dokončené přes 6,8 milionu lidí.

Letní vlna koronaviru

V Česku je nyní letní vlna covidu-19. Počet nakažených stále roste, minulý týden se ve všedních dnech nedostal pod 2500. Přibývalo i hospitalizovaných. Tuto sobotu bylo v nemocnicích 706 pacientů s covidem-19, předchozí sobotu to bylo o přibližně 200 lidí míň.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška by se nárůstu počtu hospitalizovaných mělo dát předejít právě druhou posilující dávkou.

„Ochrana proti těžkému průběhu nemoci, proti hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče, trvá významným způsobem déle. Trvanlivost je až sedm měsíců a déle,“ popsal Dušek. Zároveň už dříve řekl, že letní vlna koronaviru by měla být na vrcholu nejspíš koncem července.

„Blížíme se jakémusi pomyslnému vrcholu. Pokud bych měl vycházet z běžných prediktivních modelů a z toho jak se vyvíjí křivka v Rakousku, Německu nebo Portugalsku, tak bychom nejpozději do konce července toho vrcholu měli dosáhnout. A právě teď je to období, kdy relativně přibývá nově zachycených případů. Je nutno zdůraznit, že to nejsou celkové počty nakažených, ty v tuto chvíli neznáme.“

Epidemie koronaviru se začala v Česku zrychlovat na začátku června. Za nárůstem případů během letních měsíců jsou nakažlivější submutace BA.4 a BA.5 koronavirové varianty omikron.

Ministerstvo zdravotnictví ale zavedení plošných opatření neplánuje. Nechce zavést ani plošné preventivní testování na koronavirus, které by hradily zdravotní pojišťovny.