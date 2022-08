Vakcína proti covidu před nástupem do školy? ‚Dětskou populaci bych teď neočkoval,‘ míní Prymula

Mají se děti naočkovat proti covidu před začátkem školního roku? Podzimní vlna podle odborníků určitě dorazí. Někteří rodiče proto přemýšlejí, zda ještě před nástupem do školy nechat děti proti covidu očkovat, nebo raději počkat, jak se bude situace vyvíjet. Co říkají odborníci z řad epidemiologů, pediatrů a pedagogů? Server iROZHLAS.cz se ptal, jaký postup by zvolili. Praha 6:45 19. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří rodiče přemýšlejí, zda ještě před nástupem do školy nechat děti očkovat proti covidu (ilustrační foto) | Foto: Idriss Bigou-Gilles/Hans Lucas | Zdroj: Reuters

„Obě děti mám naočkované, konzultovala jsem to s lékaři u nás v nemocnici. Dlouho jsem odolávala, ale jelikož jsme měli v okolí těžké covid případy a konkrétně u dětí v nemocnici se objevila těžká postcovidová onemocnění, rozhodnutí bylo jasné,“ přibližuje paní Jana, jejíž dvě děti půjdou do druhé třídy.

Naopak Jan své tři děti vakcínou proti covidu očkovat nenechal. „Přijde mi to naprosto zbytečné. Minimálně dvě ze tří mých dětí covid prodělaly bez jediného příznaku, možná dokonce víckrát než jednou,“ vysvětluje svůj postoj.

Podle Ilony Hülleové, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, je potřeba každý případ posuzovat individuálně. Očkování by doporučila hlavně u dětí s chronickým onemocněním nebo poruchami imunity, kde je riziko těžšího průběhu onemocnění. A také u dětí, pokud bydlí se staršími prarodiči nebo rizikovými pacienty, které by mohla nákaza ohrozit.

Podzimní vlna covidu přijde v listopadu, tvrdí Válek. Ministerstvo představilo novou očkovací kampaň Číst článek

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek k tomu pro iROZHLAS.cz dodává: „Předpokládám, že rodiče, kteří mají rizikové dítě, už ho nechali očkovat. A pokud ne, tak bych to směřoval před očekávanou podzimní vlnu. Jestliže nemá dítě žádnou dávku, je potřeba začít co nejdříve – srpen nebo září, aby ochrana nastoupila po druhé dávce. Jakmile čísla začnou stoupat, už je potřeba být chráněný.“

Situace je trochu jiná u zdravých dětí, které už mají covid za sebou. „Zdravé děti, které covid prodělaly, nejsou indikované hned k očkování. Ale uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet na podzim,“ přemítá Hülleová.

A epidemiolog Roman Prymula by nyní děti proti covidu neočkoval: „Na variantu, která tady v tuto chvíli cirkuluje, není nutné dětskou populaci očkovat. Pokud přijde nějaká podzimní vlna, tak se strategie může změnit. Ale stále tady máme původní vakcíny. To znamená, že já bych v tuto chvíli dětskou populaci neočkoval.“

Kašel, únava, bušení srdce

Česká vakcinologická společnost nicméně podle Chlíbka doporučuje očkování všem dětem od pěti let. Podobný názor má také ministerstvo zdravotnictví.

„Ačkoliv jsou děti do 18 let méně náchylnou skupinou, je třeba zohlednit data, která potvrzují, že očkování je jediným preventivním nástrojem, jak chránit celou populaci České republiky. Nicméně je důležité, aby rodiče zkonzultovali podání vakcíny proti covidu-19 s příslušným pediatrem,“ doporučuje za resort jeho mluvčí Ondřej Jakob.

Vakcína pro děti Děti 5 - 11 let – Očkování vakcínou Comirnaty firem Pfizer/BioNTech slabší síly než u dospělých. Očkuje se dvěma dávkami.

– Očkování vakcínou Comirnaty firem Pfizer/BioNTech slabší síly než u dospělých. Očkuje se dvěma dávkami. Děti 12 - 17 let – Očkování vakcínou Comirnaty firem Pfizer/BioNTech a vakcínou Spikevax firmy Moderna. Možné přeočkování třetí dávkou vakcíny Comirnaty.

– Očkování vakcínou Comirnaty firem Pfizer/BioNTech a vakcínou Spikevax firmy Moderna. Možné přeočkování třetí dávkou vakcíny Comirnaty. Čtvrtá dávka – Určená pouze pro lidi starší 18 let. Ministerstvo zdravotnictví zatím neplánuje, že by ji uvolnilo mladším ročníkům.

V Česku bylo dosud naočkováno 213 995 dětí do 18 let. Celkem 13 dětí, u kterých byl indikován covid, zemřelo. Ze statistik ale není jasné, zda bylo toto onemocnění hlavní příčinou úmrtí.

Covid obvykle bývá u dětí mírný, i pro ně ale může být nebezpečný. „Nejzávažnější jsou těžké postcovidové komplikace, takzvaný PIMS. Dále jde také o těžší průběhy. Dítě nemusí být zdravé za pár dnů. Máme děti, které pak dlouhodobě kašlou, jsou unavené. Zažila jsem děti, které měly poměrně dlouhou dobu bušení srdce,“ vyjmenovává Hülleová.

Zánětlivý postcovidový syndrom (PIMS-TS) se v Česku začal objevovat na podzim 2020 s druhou vlnou koronavirové epidemie. Projevuje se zhruba po třech týdnech od nákazy covidem-19. A postihnout může každé dítě bez ohledu na průběh nemoci.

Mezi příznaky zánětlivého syndromu patří vysoká horečka, průjem, bolest břicha, vyrážka nebo nateklá oční víčka. Takové příznaky se ovšem nemusí projevit u každého dítěte. A pokud se syndrom nezachytí včas, může poškodit srdce.

Smejkal k druhému boosteru: Mladší mohou počkat na nové vakcíny. Starší by se měli jít očkovat hned Číst článek

Školy by pak měly stát mimo debatu, zda žáky očkovat, nebo ne, míní Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií. „Zaujali jsme k tomu takový postoj, že je to věc rodičů, ne školy. Myslím, že do toho nemáme právo vstupovat,“ podotýká.

Stejný postoj zastává také Luboš Zajíc, prezident Asociace ředitelů základních škol. Určité obavy z nadcházejícího podzimu ale podle něj panují. „V předcházejících dvou letech jsme si vyzkoušeli ledasco, takže doufám, že nás nemá co překvapit. Doufejme, že situace nebude tak kritická, jako byla, že bude mírnější. Hlavně abychom mohli učit. Covid ale nezmizí mávnutím čarovného proutku,“ upozorňuje.

Opatření proti covidu?

Opatření proti šíření covidu-19 doprovázela zahájení školního roku 2020 i 2021. Nejdříve spočívala hlavně v doporučeních k přísnějším hygienickým opatřením. Později musely děti podstoupit i testy na koronavirus a nosit roušky.

Případná opatření jsou v gesci ministerstva zdravotnictví. Žádná taková zatím resort nepřipravuje. Pokud by se ale covidová situace zhoršila, může se to změnit.

„Pokud by epidemická situace v souvislosti s případnou podzimní vlnou covid-19 vyžadovala konkrétní opatření, tak je budeme konzultovat a připravovat ve spolupráci s ministerstvem školství,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Očkování v zahraničí Němečtí odborníci ze Stálé očkovací komise při Institutu Roberta Kocha koncem května doporučili, aby se nechaly naočkovat i zdravé děti ve věku od pěti do 11 let, ale pouze jednou dávkou vakcíny proti covidu. Podle nich se totiž v této věkové skupině velká část dětí už koronavirem nakazila. A většina tak má alespoň částečnou imunitu.

ze Stálé očkovací komise při Institutu Roberta Kocha koncem května doporučili, aby se nechaly naočkovat i zdravé děti ve věku od pěti do 11 let, ale pouze jednou dávkou vakcíny proti covidu. Podle nich se totiž v této věkové skupině velká část dětí už koronavirem nakazila. A většina tak má alespoň částečnou imunitu. Doporučení se ale rozchází s pokyny zdravotních úřadů Evropské unie , které dětem v daném věku radí dvě dávky očkování.

, které dětem v daném věku radí dvě dávky očkování. V USA pak v červnu schválili možnost očkování dětí starších šesti měsíců. A děti starší pěti let už mají i možnost přeočkování. V Evropské unii není v současné době schválena žádná vakcína pro tak malé děti. Společnost Moderna v květnu podala žádost o schválení své vakcíny pro děti ve věku od šesti měsíců.