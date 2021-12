Očkování proti covidu pro děti od 5 let? Dostanou jen třetinovou dávku, s aplikací musí souhlasit oba rodiče

V noci se v Česku otevřela registrace pro mladé od pěti do 11 let. Zdravotníci jim budou dávat dětskou verzi vakcíny, kterou koncem listopadu doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky. Ta obsahuje oproti vakcíně pro dospělé jen třetinovou dávku účinné látky. Kde se mohou děti nechat naočkovat? Hrozí jim vedlejší účinky? A proč musí s aplikací souhlasit oba rodiče? Přečtěte si přehled, který sestavil server iROZHLAS.cz. Přehledně Praha 7:02 13. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotníci budou mladým do 12 let dávat dětskou verzi vakcíny. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V noci ministerstvo zdravotnictví spustilo na svých oficiálních stránkách registrace na očkování proti koronaviru pro děti od pěti let.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Očkování dětí od pěti let bylo tématem pátečního Speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus

„Rodič vlastně přihlásí přes svůj telefon, to znamená přijde mu SMSka, dostane se do registračního formuláře, v tom registrační formuláři vyplní číslo pojištěnce svého dítěte. Připraví se mu očkovací místa, která očkují děti, a úplně bez problémů dokončí registraci,“ přiblížil v pátek Radiožurnálu a Českému rozhlasu Plus vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla.

Po obdržení pinu pak může dítě zarezervovat rovnou na volný termín. Mladí od pěti let se v Česku mohou přihlásit podle oficiálních dat na jedno ze 139 očkovacích míst. Na každém z nich bude k dispozici pediatr a zároveň je nutné, aby s nimi přišel i jejich zákonný zástupce. Třeba ve Fakultní nemocnice Brno jsou tak přípravy v plném proudu.

Podle mluvčí Veroniky Plaché by tato skupina mohla začít chodit už začátkem příštího týdne. „Budeme se snažit v našem očkovacím centru uvolnit jenom pro děti jedno nebo dvě odpoledne v týdnu. Předpokládáme, že to jsou většinou děti školou povinné, tak je zbytečné mít tam prostor dopoledne. Budeme to ladit zítra,“ popsala v neděli pro iROZHLAS.cz mluvčí Veronika Plachá.

Mimo to by velkou část pacientů měli odbavit i praktičtí lékaři. Ti si mohli podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilony Hülleové objednat vakcíny už v pátek.

„Začátkem příštího týdne by vakcína měla být dovezená k distributorovi a k nám do ordinací pro ty, kteří si již objednávají v těchto dnech, bude nejdříve ve čtvrtek 16. prosince, pokud to všechno půjde dobře,“ popsala v pátek Radiožurnálu a Českému rozhlasu Plus.

Vakcíny by měly dorazit v úterý, k doktorům a do center by se měly dostat do čtvrtka.

Nižší dávka než pro dospělé

Děti od pěti do dvanácti let dostanou speciálně upravenou dávku vakcíny od firem Pfizer/BioNTech. V každé lahvičce je v porovnání s dávkou pro dospělé jenom třetina účinné látky. „Je to teda vlastně dávka 10 mikrogramů, pro dospělé je to 30,“ popsala pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus šéfka Státní ústav pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Vakcínu určenou pro děti ale pozná snadno i laik: taková lahvička je totiž uzavřená oranžovým víčkem. Vpichuje se standardně do paže a na přeočkování mají děti jít s odstupem tří týdnů. Zároveň lékaři doporučují odstup 14 dní od aplikace jiné vakcíny a týden od jakékoli prodělané nemoci. Storová nicméně podotýká, že výrobci to nepožadují, je to pouze doporučení.

Očkování je pak podle Hülleové vhodné pro všechny děti. „Určitě bych doporučila všem dětem, které mají chronické onemocnění, či děti, u kterých se dá předpokládat nějaký těžší průběh, což jsou například obézní děti,“ vysvětlila. Že takové děti mohou mít těžší průběh nemoci, potvrdil i pediatr z Fakultní nemocnice Motol Jan David.

Vedlejší účinky jsou potom stejné jako u dospělých - děti může bolet ruka, mohou být unavené, může je bolet hlava nebo svaly. Všechny neduhy by měly odeznít do několika dnů. Státní ústav pro kontrolu léčiv bude nahlášené nežádoucí účinky bedlivě sledovat.

Zatím bude k dispozici pouze vakcína firmy Pfizer/BioNTech. Regulátoři ale nyní hodnotí ještě vakcínu Spikevax od firmy Modrena. Podle Storové by tak v horizontu týdnů mohla být pro děti od pěti let k dispozici další varianta.

Odborné stanovisko příští týden

Odborníci se shodují, že jakékoli pochybnosti ohledně vakcín by měli rodiče prokonzultovat s lékaři svých dětí. Ti by měli příští týden dostat i ucelené stanovisko se všemi informacemi o vakcíně pro děti.

Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Hülleové na něm pracuje hned několik odborných uskupení a připravené by mělo být v pondělí.

Na takové informace podle ní čekají i někteří rodině, kteří stále váhají, zda nechat své dítě naočkovat. Zároveň je ale velká část těch, kteří na očkování pro své potomky už dlouho čekají. „Myslím si, že těch, kteří určitě odmítnou očkování, bude asi menší skupina,“ řekla Hülleová.

Zájem podle ní ale ovlivní fakt, že mnoho dětí mělo koronavirus na podzim a nebo jsou nyní v izolaci, a tak pro ně nebude vhodné, aby se nyní nechali naočkovat. Dávky totiž lékaři mají podávat s odstupem tři až šest měsíců od prodělané nemoci.

Musí souhlasit oba rodiče?

Zároveň platí, že o v očkování nemůže o osudu dítěte rozhodnout jen jeden z rodičů. „Občanský zákoník říká, že na podstatných záležitostech dětí se musejí oba rodiče shodnout, takže právně je ta situace úplně jednoznačná,“ uvedla pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová. Dodala, že většina rodičů se ale shodne.

Zdravotnická zařízení ale souhlasy hlídat nemusí. „Rodiče běžně zastupují i toho druhého rodiče navenek, takže je to opravdu jenom porušení rodičovské odpovědnosti vůči tomu druhému rodiči a férovému rodičovskému vztahu a není to starostí zdravotnického zařízení,“ vysvětlila.

Zkušenosti ze zahraničí

Od konce listopadu očkuje tuto věkovou skupinu například Izrael. Ve Spojených státech je to možné už od 2. listopadu.

V Evropské unii se děti od 5 let mohly poprvé naočkovat v rakouské Vídni. Ta začala takto malé děti očkovat už v půlce listopadu, ačkoliv upravenou vakcínu v té době ještě neschválila Evropská léková agentura ani rakouské úřady.

Plošné očkování u těchto dětí zatím nedoporučují němečtí a finští experti. Vakcinaci by povolili pouze těm dětem ve věku od 5 do 11 let, které mají zdravotní problémy nebo jsou ve styku s lidmi z rizikových skupin.

V Německu jsou přesvědčeni, že u dětí, které nemají žádné zdravotní problémy, hrozí jen nepatrné riziko, že budou mít těžký průběh covidu, že budou kvůli tomu muset do nemocnice nebo že budou potřebovat intenzivní péči. S tím souhlasí také finský Institut národního zdraví.