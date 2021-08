Do očkování se nově zapojí i dětští praktici. ‚Možnost jsme měli dostat už v červnu,‘ říká Cabrnochová

Dětští lékaři mohou pro své nezletilé pacienty od 12 let objednávat vakcínu proti covidu-19 od společnosti Moderna. Vyplývá to ze smlouvy, kterou v pátek podepsalo ministerstvo zdravotnictví s distributorem Avenier. „Určitě by očkování probíhalo jednodušeji, kdybychom tu možnost měli už od začátku června,“ řekla Radiožurnálu místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Hana Cabrnochová. Praha 11:08 9. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dětští lékaři mohou pro své pacienty objednat vakcíny od společnosti Moderna (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolik lékařů se zapojí a objedná si vakcínu od společnosti Moderna?

Aktuálně se nám to obtížně zjišťuje, protože probíhají prázdniny a někteří kolegové čerpají své dovolené.

Určitě by očkování probíhalo jednodušeji, kdybychom tu možnost měli už od začátku června. Pediatři pomohou doočkovat další zájemce z řad dětí od 12 let nebo jejich rodinných příslušníků, kteří možnosti ještě nevyužili, protože můžeme nabídnout znalost prostředí, do kterého rodiče se svými dětmi běžně na očkování chodí.

Máte už nějaké číslo od lékařů, kteří nejsou na dovolené a už potvrdili svůj zájem?

Celé se to trochu posunulo. Očekávali jsme, že podpis smlouvy s distributorem proběhne jednodušeji počátkem minulého týdne, finálně k tomu došlo ze strany ministerstva (zdravotnictví) v pátek.

Přes víkend jsme tedy posílali urgentní maily všem pediatrům a ještě z dnešního (pondělního) rána doplňujeme praktické informace, jak mají postupovat z hlediska zápisu záznamu provedených očkování, objednávání vakcinace atd. Zájem budeme teprve v průběhu těchto dnů zjišťovat.

Kdy by tedy lékaři mohli dostat první vakcíny a začít děti očkovat?

Objednávat je možné již od dnešního dne. Obvykle závozové dny bývají v průběhu týdne. Očekáváme, že vakcína se do ordinací dostane v průběhu několika dnů tohoto týdne tak, jak jednotlivé ordinace dají poptávku. Budeme pak také přesněji vědět, jak to vypadá z hlediska zájmu v jednotlivých částech České republiky.

Informace je taková, že rodiče již volali od okamžiku, kdy bylo spuštěno očkování dětí od 12 let, takže většina pediatrů zná orientační zájem ve svých praxích. Musí si ale ověřit, kolik jich využilo možnosti se naočkovat ve velkých centrech, což informační systém umožňuje.

I ti, kteří se budou chtít zapojit, budou mít představu, kolik zájemců bude. Musíme objednávat minimální množství, což je alespoň 50 dávek, tedy je to pro 25 zájemců ve dvoudávkovém schématu.

Když bude mít rodič zájem naočkovat své dítě, stačí pouze zavolat praktickému lékaři?

Ano, bude postupovat úplně stejně jako v případě objednávání na jiná nepovinná očkování. Pediatři určitě využijí možnosti aktivního oslovení dětí od 12 let, respektive jejich rodičů. Pokud budou volat další z rodinných příslušníků, každý pediatr může očkovat nejen svoje děti, ale i děti neregistrované. Očekáváme, že to budou pouze některé praxe a budou moct naočkovat i děti svých kolegů, pokud budou čerpat dovolenou.

Chápu to tedy správně, že se s dítětem mohou u pediatrů nechat naočkovat i rodiče?

Vždy jsme nabízeli možnost očkovat i rodinné příslušníky, jako v případě očkování proti klíšťové meningoencefalitidě nebo chřipce. Tato možnost je a domníváme se, že i díky této nabídce budeme moct rozšířit možnost očkování v oblastech, kde ještě není proočkovanost vysoká.

Praktici můžou zatím očkovat vakcínou od společnosti Moderna. Jak to vypadá s dalšími očkovacími látkami?

Určitě bychom byli rádi, kdyby bylo možné očkovat i látkou od výrobce Pfizer. Výhoda je v tom, že dvoudávkový interval je u ní o něco kratší – podávají se dvě dávky za tři týdny, u Moderny je to 28 dnů, tzn. o týden déle. Před nadcházejícím školním rokem tedy budeme rádi alespoň za vakcínu Moderna – považujeme ji z hlediska účinnosti za srovnatelnou a obě se dají použít od 12 let.

Budeme rádi, když rodiče využijí možnost nechat chránit děti před školním rokem a podzimními týdny, kdy očekáváme nárůst respiračních nákaz i bez ohledu na výskyt onemocnění covid-19.