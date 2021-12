Očkování dětí bez registrace jako první umožní centrum Černý most, v Česku je celkem 300 tisíc dávek

Společnost Avenier ve čtvrtek zahájila rozvoz vakcín pro děti do ordinací pediatrů a na některá očkovací místa. První zásilka 300 000 dětských vakcín proti koronaviru byla do skladů společnosti Avenier přivezena v úterý. Bez předchozí registrace mohou rodiče nechat očkovat proti covidu-19 děti od pěti let od čtvrtečních 14:00 v pražském obchodním centru Černý Most.

