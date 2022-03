Očkování dětí z Ukrajiny? Poradíme si s průkazem v azbuce i jazykovou bariérou, ujišťuje šéfka pediatrů

V Česku se podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny zaregistrovalo ke zdravotnímu pojištění zhruba 68 tisíc dětí z válkou zasažené Ukrajiny. Ty menší, které chtějí rodiče přihlásit do školek, musí mít povinná očkování. Ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že uprchlíky, kteří nebudou moct očkování prokázat, naočkují pediatři. Podrobnosti přidává v úterý na Radiožurnálu předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová. Rozhovor Praha/Kyjev 18:04 15. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Další vlak s uprchlíky z Přemyšle | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak musí ukrajinští rodiče prokázat, že jejich děti mají povinné očkování? A je tedy takové očkování dětí stejné na Ukrajině i u nás?

Očkovací kalendář je velmi podobný jako u nás. Očkuje se trochu jinými vakcínami, a navíc se tam očkuje proti tuberkulóze, a to již po narození. Bude záležet na věku dítěte a na tom, jak prokážou, zda byli očkováni.

Někteří rodiče mají očkovací průkaz, mají ho v azbuce. Ale s tím si umíme poradit. Někteří rodiče i přiznávají, že děti nebyly naočkovány. Tam budeme postupovat, jako když očkujeme naše děti, které nebyly naočkovány. Problematická bude skupina, kde to bude těžce prokazatelné. Tam bude asi záležet na tom, jak budeme zjišťovat anamnézu, kdy nám maminky popíšou, zda dítě bylo, či nebylo očkováno.

Budeme nebo aspoň já budu postupovat velmi individuálně, navíc ještě čekáme na stanovisko ministerstva zdravotnictví.

O jaká očkování vlastně jde, aby mohlo být dítě přijaté do mateřské školy?

Pokud k nim budeme přistupovat jako k českým dětem, tak platí, že musí mít tři dávky hexavakcíny proti šesti nemocem. A jednu dávku očkování proti žloutenkám, spalničkám a příušnicím.

Některé ukrajinské děti se budou muset v Česku přeočkovat i vakcínami, které už dřív dostaly. Podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka se testy na protilátky budou dělat jen ve výjimečných případech, a to dětem s dřívějšími problémy při vakcinaci. Část lékařů tento postup kritizuje a v otevřeném dopise píše, že po přeočkování hrozí dětem neadekvátní reakce. Jak se k tomu stavíte vy? Je v pořádku, že děti dostanou opětovně stejné očkování?

Myslím, že o tom budeme ještě určitě jednat. Zítra (ve středu) má být jednání na ministerstvu zdravotnictví, protože první materiál, který vznikl, to doporučení opravdu mluvilo, jak říkáte. Na druhou stranu maminky, pokud přijdou, tak dokážou někdy docela přesvědčivě popsat, kdy a čím bylo dítě očkováno. A zvažuje se, jestli by se se eventuálně nemohlo pracovat s takzvaným čestným prohlášením.

Potom bude záležet na věku dítěte. Když by nebylo možné dítě pustit do mateřské školky, protože očkování nebude řádné, tak existuje možnost dětských skupin, o které se hovoří, kam by takové děti mohly být přijímány.

Resort zdravotnictví ještě neví, kolik ukrajinských dětí bude očkování potřebovat. Zajištění kapacit u pediatrů plánuje řešit operativním způsobem. Víte už o dětech z Ukrajiny, které rodiče k očkování hlásí?

Teď poskytujeme především akutní péči. Rodiče řeší to, co je pálí nejvíce. To znamená, pokud jsou děti nemocné. Ale dotazy na očkování už jsme také zaznamenali.

Mně například volala rodina, u které jsou ukrajinské děti, které nebyly vůbec na Ukrajině očkovány, zda by bylo možné je doočkovat. A to myslím nebude problém. Podle věku a podle schémat doporučených pro očkování to doplníme.

Jak celkově pediatři zvládají přijímat do péče děti uprchlíků z Ukrajiny? Není problémem třeba jazyková bariéra nebo neexistující zdravotní dokumentace? Protože člověk v takových podmínkách nemá čas vzít všechno.

Myslím, že jazykovou bariéru vyřešíme, pokud rozumí rusky. Navíc často přicházejí s někým, kdo jim tlumočí. Případně máme ve své péči ukrajinské rodiny, které tady žijí dlouho, a nabídly se, že nám budou tlumočit. Takže jazyková bariéra není až takový problém. Jak budeme zvládat velký počet dětí, je v řešení. Všechny děti asi nebudou zaregistrovány klasickým způsobem, nicméně se budeme snažit - pokud budou potřebovat očkování - jim ho poskytnout. Případně preventivní prohlídky, pokud to budeme zvládat.