Volného dezinformace. Očkování proti koronaviru není genovou terapií, shodují se vědci

„Ono to očkování ani není. Je to genová terapie,“ tvrdí ve videu z 12. září nezařazený poslanec a volební lídr uskupení Volný blok Lubomír Volný. Opakuje to i o šest dní později v dalším videu: „Je to nebetyčný podvod a odporná taktika, jak dohnat lidi k tomu, aby se nechali otrávit tou genovou terapií, která není vakcinací.“ Je to ale nesmysl, jak Radiožurnálu potvrdil profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Praha 13:33 23. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Akademie věd jakékoli takové nařčení striktně odmítá. Lubomír Volný nicméně trvá na tom, že očkování je genovou terapií | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Obě videa přitom vidělo na facebookovém profilu uskupení Volný blok 43 tisíc lidí.

Ověřovna! Radiožurnál a server iROZHLAS.cz spustil projekt Ověřovna! Budeme se v něm snažit vysvětlovat a ověřovat nepravdivé informace, polopravdy nebo překroucená fakta. Až do voleb se budeme věnovat aktuálním tématům a zapojit se můžete i vy. Narazili jste na nějakou informaci a nejste si jistí, že je pravdivá? Zkusíme ji za vás ověřit. Napište nám na overovna@rozhlas.cz.

Podle profesora Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky nemá očkování s genovou terapií nic společného: „Falešná zpráva, že očkování má něco společného s genovou terapií, že se ta genetická informace, která je obsažena ve vakcíně, nějak zabuduje do buněk, není pravdivá, není to technicky možné,“ vysvětluje.

Václav Hořejší upozorňuje, že u očkování i genové terapie se pouze využívají podobné nástroje: „Očkování rozhodně není genová terapie. Ačkoli se u genetické vakcíny nebo vektorové vakcíny používají některé techniky, které se používají u genové terapie. Používají se podobné nástroje, princip je úplně jiný.“

Lubomír Volný při konfrontaci začal profesora Václava Hořejšího bez důkazů obviňovat: „Může být zkorumpovaný farmaceutickými firmami,“ tvrdil poslanec. Na dotaz, proč si to myslí, odpověděl vyhýbavě: „Já si to nemyslím, já nic takového neřekl. Já řekl, že to je možné.“

Fialovo ,dotační království‘ je zavádějící. Před zkresleným článkem varují experti na dezinformace Číst článek

Akademie věd jakékoli takové nařčení striktně odmítá. Volný nicméně trvá na tom, že očkování je genovou terapií. Odvolává se na video profesora Jaroslava Turánka, který dříve působil ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, dnes vede výzkum a vývoj v soukromé společnosti.

Buňku nemění, jen informuje

Tvrdit o očkování proti koronaviru, že se jedná o genovou terapii, zcela odmítá i ředitel Biologického ústavu Akademie věd Libor Grubhoffer: „Rozhodně nejsou genovou terapií, protože vůbec nemají šanci měnit nebo vstupovat do genetické informace té vnímavé buňky.“

Po stopách dezinformačního videa: muž věří, že šéf Pirátů obchoduje s drogami, ‚důkazy‘ našel v Thajsku Číst článek

Očkování mRNA vakcínou vůbec nevstupuje do jádra buňky. Buňce pouze předá informaci, aby tělo při nákaze poznalo cizí bílkovinu a mohlo se bránit – vytvářet protilátky. Očkování slouží jako prevence onemocnění.

Naopak při genové terapii se do jádra buňky vpravuje gen nebo kus genu a defektní buňku opraví. U pacientů se tak opravuje vadná genetická informace, léčí se už stávající onemocnění.

Zaměňovat oba pojmy tak nejde, uzavírá profesor Václav Hořejší: „Očkování rozhodně není genová terapie. (…) Taky je to důsledek toho, že lidi nejsou dostatečně vzdělaní a že si všimli jen toho, že tam existuje metodická podobnost.“