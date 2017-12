Od ledna budou mít nárok na očkování proti HPV i chlapci. Nezpůsobuje jen rakovinu děložního čípku

Dosud pojišťovny hradily vakcínu proti HPV jen dospívajícím dívkám. Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Prymuly bude ale její dopad na populaci rychlejší, když budou naočkována obě pohlaví.

„Virus HPV nezpůsobuje jenom karcinom děložního čípku, ale celou řadu problémů, které se dotýkají i chlapců. Od karcinomu penisu, přes poměrně častější papilomatózy jícnu. To jsou důvody, proč chceme očkovat i v této kategorii. Ale samozřejmě ten základní důvod je, abychom snížili expozici v populaci a o to dříve by to onemocnění vymizelo i u dívek,“ vysvětlil Radiožurnálu Prymula.

Očkování proti viru HPV i u chlapců je podle něj v současnosti trendem v celé Evropě.

Mění se také pravidla pro očkování malých dětí. Nově se zavádí věková hranice pro očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Základní dávku mají lékaři dítěti podat nejpozději do jeho osmnáctého měsíce.

To kritizuje právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota. „Při prodlení se rodiče mohou dopouštět přestupku, což dosud nebylo a dosud rodiče mohli odkládat beztrestně očkování proti těmto nemocem podle svého uvážení. Jenže Ústavní soud už v minulosti rozhodl, že je nutné respektovat právo rodičů na výhradu svědomí,“ myslí si Candigliota a naopak kvituje, že při očkování hexavakcíny dítě nově dostane o jednu injekci méně, účinnost ale bude stejná.

Chřipka

Ministerstvo zdravotnictví každoročně vyzývá veřejnost k očkování proti chřipce, pojišťovny ho ale hradily jen seniorům a chronicky nemocným pacientům.

I v tomto nás čekají od ledna změny. Roman Chlíbek z České vakcinologické společnosti vyjmenovává, které další skupiny k nim přibudou.

„Nově se rozšířila tato kategorie i o lidi, kteří mají poruchu imunity, je to v takzvané imunosupresi, nově o lidi po transplantacích a také jsou tam ještě i lidé, kteří mají nemocnou, špatně fungující nebo chybějící slezinu,“ dodal Chlíbek.

Senioři nad 65 let budou mít od ledna také zdarma nárok na očkování proti pneumokokovým onemocněním.