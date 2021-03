Další odklad očkovací kampaně? Na tvorbu klíčových vizuálů má agentura podle smlouvy čas až do května

30. květen. To je nejzazší datum, do kterého musí být hotovy veškeré podklady k celostátní očkovací kampani. Alespoň tak se to píše v kontraktu s reklamní agenturou, kterou Úřad vlády zveřejnil v registru smluv. Že by se dlouho očekávaná kampaň na podporu vakcinace měla opět zpozdit, Strakova akademie odmítá. Počítá se spuštěním nejpozději zkraje dubna. I to je ovšem mírný posun. Posledně se totiž hovořilo o tom, že se rozběhne už v březnu.

Doporučujeme Praha 5:00 9. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít