Jen noví zájemci, soutěž o mobil. V Praze jsou dvě nová očkovací místa bez registrace

Stát spouští pilotní projekt očkování proti koronaviru bez předchozí registrace. Inspiroval se v zahraničí. Lidé si mohou pro vakcíny přijít zatím pouze v Praze. Vítaní jsou všichni od 16 let, včetně cizinců. Nabízíme odpovědi na 10 nejčastějších otázek. Otázky a odpovědi Praha 6:30 12. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová očkovací centra fungující bez registrace budou v obchodním domě Westfield Chodov a na pražském hlavním nádraží. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kde se můžu nechat naočkovat bez registrace?

Zatím pouze v Praze. Jedno z míst je v obchodním centru Chodov v jižní části města. Očkování tam řídí IKEM. Druhé místo je v budově hlavního vlakového nádraží na Vinohradech. Očkování tam zajišťují lékaři Fakultní nemocnice Bulovka. Na Chodově lékaři očkují dvoudávkový preparát firem Pfizer a BioNtech, na hlavním nádraží jednodávkové vakcíny společnosti Johnson & Johnson.

V Praze se otevřou dvě místa, kde se bude očkovat bez objednání. Na hlavním nádraží a v OC Chodov Číst článek

Kdy můžu přijít?

Na Chodov každý den od 10 do 20 hodin. O víkendech do 19 hodin. Na hlavní nádraží každý den od 12 do 19 hodin. „Pokud uvidíme, že je zájem větší, budeme otevírací dobu upravovat tak, aby se na všechny dostalo,“ popsal Radiožurnálu Daniel Köppl z odboru komunikace ministerstva zdravotnictví.

Můžu jít na očkování bez registrace, pokud mi ještě nebylo 18 let?

Ano, ale pouze na Chodov. Očkovací látka od firem Pfizer a BioNTech je schválená i pro mladistvé od 16 let, aniž by potřebovali souhlas zákonného zástupce. Na hlavní nádraží budou očkovat pouze dospělé, protože vakcíny Johnson & Johnson jsou jen od 18 let.

Pro druhou dávku Pfizeru musím přijít znovu na Chodov?

Organizaci druhých dávek budou řešit pracovníci IKEMu přímo na místě. „Místo si můžete vybrat, ale můžete znovu přijít i na Chodov. Pokud si v úvodní fázi registrace řeknete, že chcete být očkován v Brně nebo v Ostravě, tak se vám pokusíme ten termín zarezervovat přesně v regionu, kde chcete,“ uvedl Köppl.

Mapa s umístěním očkovacího centra v obchodním domě Westfield Chodov. | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Můžu si přijít i pro druhou dávku, pokud jsem byl očkovaný jinde?

Podle Daniela Köppla to možné není. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém nedělním pořadu na sociálních sítích uvedl, že podmínkou očkování na místech bez předchozí registrace je, že člověk už nemá přidělený termín nebo nemá registraci na očkování přes centrální systém.

Kdy nejdřív si můžu přijít pro druhou dávku?

Platí doporučení, která stanovuje ministerstvo zdravotnictví. V tuto chvíli u vakcíny firem Pfizer a BioNTech nejméně 34 dní. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) už ale dříve oznámil, že bude chtít, aby se interval mezi dávkami u této vakcíny opět dostal na původních 21 dní. Premiér Babiš oznámil, že to v pondělí navrhne Radě vlády pro zdravotní rizika s tím, aby kratší interval od 15. července platil pro všechny nové zájemce o očkování.

Mapa s umístěním očkovacího centra na pražském hlavním nádraží. | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Na Slovensku soutěží očkovaní o tramvajenky, chystá něco podobného i Česko pro očkování bez registrace?

Ano, premiér Babiš oznámil, že v rámci očkování bez registrace budou lidé soutěžit o různé ceny. „Hlavní výhra je jednou týdně iPhone 12. Každý den jeden člověk vyhraje tenisky Converse. Kromě toho budeme soutěžit i o kupony do aplikace Steam, je to největší herní web. Každý, kdo se nechá očkovat, dostane na očkovacím místě kupon. Tam napíše své telefonní číslo a hodí to do boxu. Pak z toho budeme každý den losovat výherce,“ popsal Babiš.

Nejsem z České republiky, můžu přijít na očkování bez registrace?

Ano, ale pouze na Chodov, kde budou očkovat i samoplátce. Podmínky k očkování samoplátců naleznete na webu ministerstva.

Ministr Vojtěch: Nechám kontrolovat kluby. Nákaza se šíří mezi mladými, kteří si užívají prázdniny Číst článek

Jak dlouho budou očkovací místa bez registrace fungovat?

Stát počítá s tím, že budou otevřená do konce srpna. Pokud bude zájem větší, nechá je otevřená i po prázdninách. Pokud bude o očkování bez registrace zájem, je stát připravený otevřít další očkovací místa po celé republice. V plánu je podle Köppla i mobilní očkování bez registrace pro regiony a firmy.

Ještě mi nebylo 16 let, znamená to, že očkování bez registrace nedostanu?

Zatím to není možné. „Pokud se ukáže, že je velký zájem o očkování dětí ve věku 12 až 15 let, pokusíme se tomu přizpůsobit i to očkovací místo,“ řekl Köppl. V praxi by to znamenalo, že by u aplikace očkování musel být pediatr. Zároveň by dítě muselo přijít se zákonným zástupcem, který očkování musí schválit.