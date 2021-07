Desetitisíce lidí nad 70 let se zasekly při rezervaci očkování. ‚Zavolejte na 1221,‘ vzkazuje ministerstvo

Více než 50 tisíc seniorů starších 70 let se podle dat ministerstva zdravotnictví při přihlášení na očkování ocitlo mezi registrací a rezervací termínu. Důvod? Podle šéfa Chytré karantény Petra Šnajdárka se to stalo třeba kvůli tomu, že si změnili termín očkování více než třikrát nebo že je zaregistrovali praktičtí lékaři a nezeptali se jich. Lidem se postupně ozývají očkovací centra, pomoct jim ale mohou i na lince 1221. Doporučujeme Praha 5:00 12. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti koronaviru | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Senioři nad 70 let. Jedna ze skupin lidí, která je nejvíce ohrožená koronavirem, a proto se první mohla přihlásit k očkování. I z toho důvodu se pyšní nejvyšší proočkovaností. Alespoň první dávku mají podanou více než čtyři pětiny z nich.

Přesto je v této skupině zhruba 270 tisíc lidí, kterým ještě zdravotníci látku nepodali. Někteří se dobrovolně rozhodli nepřihlásit se, jiným to nedovolil zdravotní stav, zhruba čtvrtina o vakcínu ale zájem projevila. Udělali první krok a zaregistrovali se. K očkování se už nicméně nedostali.

V otevřených datech Ústavu zdravotnických informací a statistiky je u nich poznámka „registrace nebyla ztotožněna,“ „závora - vyřazen ze hry“ nebo „důvod neznámý.“ Podle šéfa Chytré karantény Petra Šnajdárka je nicméně možné příčinu zablokování vysvětlit několika způsoby.

„Například je to proto, že si třikrát změnili termíny a systém je zablokoval, musí si tak provést novou registraci,” řekl pro server iROZHLAS.cz. „Plus praktičtí lékaři udělali to, že lidi zaregistrovali, aniž by je oslovili. To jsme už taky po dohodě s praktiky vypnuli, protože je tam nahráli, aniž by je kontaktovali,“ pokračoval.

‚V yřazen ze hry‘

Další vysvětlení se skrývá přímo ve schématech jednotlivých dat, konkrétně pod už zmíněnou položkou „závora - vyřazen ze hry.“

Ministr Vojtěch: Nechám kontrolovat kluby. Nákaza se šíří mezi mladými, kteří si užívají prázdniny Číst článek

Martin Komenda, vývojář spravující „pandemická“ data, popsal, že do této kategorie se dostali lidé, kteří nevyužili třech možností k vyplnění druhého pinu nutného pro rezervaci termínu. A to přesto, že jim systém opakovaně poslal notifikaci. Jejich registrace se tak zablokovala a musí si udělat novou.

V minulosti podle Šnajdárka systém nedovoloval se zapsat na termín třeba také proto, že člověk prodělal covid-19 a byl v devadesátidenní lhůtě, ve které ho protilátky měly chránit. To se ale před několika týdny zrušilo.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v rozhovoru pro iROZHLAS.cz také zmínil, že tam mohou spadat lidé, kteří se zaregistrovali u praktického lékaře, ale nechali se naočkovat v centru. Ty ale data zdravotnických statistiků vydělují do samostatné kategorie „ztotožněn, ale již vakcinováno.“

Nepřesná data

Data na webu ministerstva zdravotnictví ukazují, že důchodců, kteří v systému uvízli, je asi 80 tisíc. Ústav zdravotnických informací a statistiky pak uvádí, že takový problém má asi 70 tisíc lidí. Podle šéfa Chytré karantény Šnajdárka se čísla do druhého jmenovaného zdroje dostávají se zpožděním.

A čísla nemusí být průkazná ani podle ministra Vojtěcha. „Nemyslím si, že by tam čekalo 50 tisíc lidí v této kategorii. Rezervační systém navíc starší občany prioritizuje,“ řekl ministr zdravotnictví s tím, že se data neustále čistí.

S lidmi, kteří zůstali mezi registrací a rezervací, by se nicméně dříve nebo později měli podle Šnajdárka spojit operátoři z linky 1221 nebo přímo očkovací centra. Pokud by senioři nechtěli čekat až je někdo zkontaktuje, mají podle resortu zdravotnictví další dvě možnosti.

„Osoby, které se zaregistrovali na očkování proti covid-19, ale z různých důvodů si nezarezervovali termín, mají buďto možnost zavolat na linku 1221, kde jim poradí, a nebo doporučujeme návštěvu jejich praktického lékaře, u kterého není potřeba registrace,“ napsal serveru iROZHLAS.cz Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva.