Praktici dostanou víc vakcín proti koronaviru, distributor zahájí dodávky přímo do ordinací

„Dohodli jsme se, že od příštího týdne se spouští nový model distribuce. Ten, který předjímá smlouva. Očkovací látka AstraZeneca bude distribuována přímo do ordinací podle objednávek, které praktičtí lékaři vystaví,“ informoval náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči David Šmehlík po jednání s dalšími pojišťovnami, ministerstvem i zástupci distributora a praktických lékařů.

Podle nového distribučního systému bude většina očkovacích látek od firmy AstraZeneca směřovat přímo do ordinací, kam je bude distributor zavážet na základě objednávek vystavených právě praktiky. Systém, který začne platit po Velikonocích, tak bude prakticky totožný s tím, jímž začne společnost Avenier v druhé půlce dubna zavážet do ordinací vakcíny firmy Johnson & Johnson.

Krajským koordinátorům nadále zůstane pravomoc část z dodávky uzmout například pro potřeby doočkování druhých dávek pro učitele. I tak Šmehlík očekává, že nový systém očkování zrychlí a hlavně narovná vztahy poté, co distribuci vakcín firmy AstraZeneca jako nefunkční po několik týdnů kritizovali praktici i někteří krajští koordinátoři.

Vakcíny dorazí 600 praktikům

Společnost Alliance Healthcare začala rozvážet zatím poslední dodávku vakcín firmy AstraZeneca, která do Česka dorazila ve středu. „Přijelo 98 700 kusů vakcíny,“ potvrdil šéf společnosti Alliance Healthcare Jan Rohrbacher s tím, že 41 tisíc dávek dostanou očkovací centra, zbylé vakcíny půjdou k asi 600 praktickým lékařům.

Díky tomu mohou praktici znovu navázat na očkování nejrizikovějších skupin obyvatel: seniorů nad 80 a nad 70 let, kterých na očkování u praktických lékařů čeká asi 270 tisíc. Hlavně u lidí starších 80 let tempo očkování prvními dávkami v posledních týdnech výrazně pokleslo.

Podle Rohrbachera je ale vakcín stále málo. Jeho firma eviduje asi 3000 objednávek od praktiků, výrazná většina tak na vakcíny stále čeká. „A jsou samozřejmě naštvaní a říkají, jak je vůbec možné, že nám je Alliance Healthcare nedoveze. Ale my to dovézt nemůžeme. Zaprvé těch vakcín pořád není dost a zadruhé my čekáme na potvrzení z národního dispečinku,“ uvedl Rohrbacher. Podle nového systému už ale na žádnou zprávu z ministerstva nebudou muset čekat.

Resort zdravotnictví podle Rohrbachera dosud zjišťoval, že konkrétní objednávku firma může vykrýt. To znamená, že muselo dojít ke kontrole, zda v ordinaci daného praktického lékaře čeká na vakcínu nejméně 100 lidí z prioritních skupin, protože vakcína se rozváží po baleních 10 vialek, v každé z nich je pak 10 dávek vakcíny.

V posledních týdnech kvůli nižším dodávkám vakcín ministerstvo zdravotnictví distributora požádalo, aby doručoval očkovací látky jen do zdravotnických zařízení s lékárnou. To způsobilo v rozvozu vakcín značné komplikace, protože praktičtí lékaři si pro vakcíny museli do lékáren dojet sami. V některých krajích pomáhali hasiči, například v Plzeňském kraji vakcíny rozvážel nově najatý distributor.

„U nás je ta situace v podstatě kuriózní, protože distributor, který je placený za to, aby rozvážel na distribuční místa, kterými jsou i ordinace praktický lékařů, doveze do jedné lékárny v kraji, tam to složí a my si platíme ze svých prostředků dalšího distributora, který to v lékárně zase naloží a rozveze to nám,“ popsal už dřív šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka, který má sám na Plzeňsku ordinaci.

Praktičtí lékaři už před tímto provizorním distribučním nastavením kritizovali, že distributor nebyl na rozvoz připravený. Nemohli se s ním spojit, ani očkování pořádně plánovat. Výtky měl podle informací Radiožurnálu i sám výrobce.

Firma vytvářela seznam

Společnost Alliance Healthcare několik týdnů s médii nekomunikovala. Její šéf Jan Rohrbacher se ale po jednání s pojišťovnami a ministerstvem redakci sám ozval s vysvětlením, proč byla distribuce zpočátku komplikovaná.

„My jsme podle objednávek, který jsme dostali, museli všechny praktiky obvolat, abychom jeli na správnou adresu a ve správné době, kdy tam je někdo z personálu, zejména pan doktor,“ uvedl s tím, že si společnost musela vytvořit seznam tisícovek praktických lékařů, podle kterého teď může vakcíny zavážet. „Ten seznam nám nikdo nedal,“ vysvětlil Rohrbacher.

Dosud navíc šly objednávky přes krajské koordinátory. „Docházelo tam k určitým komunikačním šumům,“ popsal David Šmehlík z VZP. Pojišťovny na středečním jednání mohly kvůli problémům rozhodnout o udělení pokuty distributorovi, podle Šmehlíka k tomu ale nezískaly dost důkazů.

Společnost Alliance Healthcare tvrdí, že zatím všechny zavážky vakcín proběhly podle platné smlouvy. „My máme podle smlouvy tři pracovní dny, abychom to připravili,“ upřesnil Rohrbacher s tím, že si s pojišťovnami, ministerstvem i praktickými lékaři vyjasnili komunikaci a domluvili se na tom, že se budou navzájem o dodávkách vakcín přesněji informovat.

Podle informací Radiožurnálu se k distribuci vakcín k praktickým lékařům uskuteční ještě jedna schůzka. Pojišťovny, ministerstvo i praktičtí lékaři by měli zhodnotit, zda nově nastavený systém distribuci zlepšil. Do Česka by mělo v dubnu dorazit asi 200 tisíc dávek vakcín firmy AstraZeneca, je to asi o polovinu méně, než s kolika původně počítal harmonogram ministerstva zdravotnictví.