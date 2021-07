Nejméně proočkovanou obcí v Česku je Vyškovec. Ze 120 obyvatel dostalo vakcínu proti covidu 13 lidí

„Hodně lidí je tu pohodlných, nechce se jim. Není důvod jet někam 30 nebo 40 kilometrů. Proč? Jim je to jedno, nikam nechodí. Řeknou si, že se nikde nenakazí, tak proč by někam jezdili,“ říká mladík u vyškoveckého obecního úřadu. Očkovat se podle svých slov zatím nebyl, ale prý určitě půjde.

Také nezávislý starosta Bohumil Hodulík mluví o tom, že obyvatelé nemají k očkování důvod. Za celou dobu byly v obci potvrzené tři případy onemocnění covidem-19. Podle starosty šlo ale o lidi, kteří žijí mimo obec. Dodal také, že lidé mají minimální kontakty.

Důvodem nezájmu může být podle koordinátora očkování v kraji Jiřího Lučana také vzdálenost očkovacích center. „Je tam jak problém s informovaností, tak problém s dostupností očkovací látky pro tyto lidi. Se starosty se snažíme najít řešení. Pokud by chtělo naočkovat více lidí a starosta by našel vhodné prostory, tak na konkrétní termín bychom uměli vyslat mobilní očkovací tým,“ přibližuje.

Další možností, jak zvýšit proočkovanost v odlehlých obcích, je podle Lučana i očkování přes praktické lékaře. „Zaměřili jsme se na všechny obce, u kterých je proočkovanost menší než 40 procent. V současné chvíli evidujeme 15 obcí. Jde hodně o obce příhraniční.“

Očkovaní ve Velehradě

Naopak nejvyšší proočkovanost ve Zlínském kraji je ve Velehradě na Uherskohradišťsku. Lidé tam jsou naočkovaní téměř ze 70 procent.

„Je možné, že do procenta proočkovanosti na Velehradě zasahuje to, že jsou tady dva domovy pro osoby se zdravotním postižením. Tedy lidé, kteří tady trvale bydlí. S tím jsou spojení pracovníci a pracovnice v těchto domovech. To nám načítá nějaká procenta,“ vysvětluje nezávislý starosta Aleš Mergental.

Ve Velehradě, kde žije zhruba 1200 obyvatel, je také chráněné bydlení nebo charitní sociální služby, kde se lidé ve velkém očkovali. Zároveň jsou ale podle Mergentala lidé zodpovědní.

„Analogicky s vysokým procentem proočkovanosti na Velehradě může souviset také zodpovědnost vůči společnosti, kdy na Velehradě máme tradičně relativně velmi vysokou účast při volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu nebo krajských a obecních zastupitelstev,“ upozorňuje.

Kraj rozesílá do obcí informační plakáty, které mají o očkování informovat, nebo nahrávky do rozhlasů.