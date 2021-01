Hejtman Vysočiny Schrek: S registrací se mohlo počkat. Nemáme dost vakcín ani pro prioritní skupiny

V pátek v 8:00 začala registrace na očkování proti covidu-19. Hlásit se mohou lidé starší 80 let, kterých se do hodiny zaregistrovalo 44 tisíc, termín ale znají jen tři tisíce z nich. „Nebyl důvod tak rychle spouštět systém, který je náročné vytvořit. Počet vakcín nám zatím stačí jen na proočkování lékařů a zdravotníků,“ řekl hejtman kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS) v Interview Plus Veroniky Sedláčkové.

