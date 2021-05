Příští týden pro 40+, poté už všichni nad 16 let. Arenberger upřesnil další postup v očkování

Příští týden se otevře registrace k očkování proti covidu-19 pro lidi ve věku 40 až 44 let. Poté bude zřejmě už pro všechny starší 16 let, řekl v pondělí po jednání vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Již dříve premiér Andrej Babiš (ANO) avizoval, že možnost pro všechny zájemce o očkování by měla být od 1. června.

