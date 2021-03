‚Řada z nich už se dávky nedočká.‘ Jednání selhalo, chroničtí pacienti se do centrálního registru nevrátí

Schůzka s ministrem zdravotnictví za ANO Janem Blatným výsledek nepřinesla. Chronicky nemocní pacienti tak pravděpodobně nedostanou možnost hlásit se k očkování proti koronaviru přes centrální registrační systém, k vakcínám se mají dostat skrze praktické lékaře nebo centra specializované péče. To ovšem podle zástupce Pacientské rady Roberta Hejzáka přináší komplikace. „Systém je sice navržený, ale není funkční,“ řekl serveru iROZHLAS.cz. Původní zpráva Praha 12:34 11. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Roberta Hejzáka z Pacientské rady je systém „sice navržený, ale není funkční“. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

K očkování se měli chronicky nemocní pacienti hlásit sami přes centrální registr, na začátku března ale přišla změna. Podle nových pravidel se k očkování můžou dostat pouze přes praktické lékaře.

„Původně jsme spoléhali na to, že v národní očkovací strategii byli lidé s postižením a s chronickými chorobami ve skupině 1B. Překvapilo nás, že tomu najednou tak není a ministerstvo začalo strategii měnit. Tím pádem budou ti lidé čekat na dávku dlouho a řada z nich se jí už nedočká,“ říká Tomáš Hečko, expert Aliance pro individualizovanou podporu a otec tří dcer. U jedné z nich se po narození dozvěděl, že má Downův syndrom.

A vysvětluje dál: „Když se bavíme o lidech s Downovým syndromem, tak u nich je podle zahraničních studií asi šestkrát vyšší riziko, že na koronavirus zemřou. Řada z těch lidí nemůže zůstat úplně doma, ale musí dojíždět na zákroky do nemocnic. Tam je to riziko zase vyšší.“

Stále podle Hečka není jasné, jak se k vakcínám dostanou lidé, kteří o chronické pacienty nebo o lidi s postižením pečují ve společné domácnosti.

„Lehnout na dva týdny s covidem, když o někoho pečujete, je opravdu velká komplikace. Není nám jasné, proč ministerstvo tuto změnu udělalo, když už jsme se na tom jednou dohodli,“ popisuje sklesle.

Jednání o ničem

Právě proti náhlé změně pravidel se pacientské organizace postavily. Jejich zástupci napsali otevřený dopis a v úterý jednali s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO). Jenže bezvýsledně, šéf resortu shodil všechny návrhy ze stolu.

„Na zasedání pacientské rady nám pan ministr znova udělal prezentaci toho, co už je známé – jak probíhá očkování chronických pacientů,“ přibližuje pro server iROZHLAS.cz Robert Hejzák, zástupce Pacientské rady, která pacientské organizace sdružuje. Blatný na dotazy redakce do vydání článku neodpověděl.

Systém je podle něj „sice navržený, ale není funkční“. „Praktici nemají informace o tom, koho mají očkovat. Oficiálně nedostali pravidla pro očkování chronických pacientů a centra nedostala vůbec nic,“ tvrdí Hejzák.

S tím ovšem nesouhlasí šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Podle něj mají obvodní lékaři informace, nedostatkové jsou pro ně hlavně vakcíny.

„Informace jsou poměrně návodné. Většina praktiků ale nemá čím očkovat. AstraZeneca se sice distribuuje na objednávku lékaře, ale z boku tam vstupují krajští koordinátoři, kteří mají právo zabavit si pro potřeby kraje tolik vakcíny, kolik uznají za vhodné,“ popisuje.

‚Vysoká priorita‘

Proč tedy ministerstvo chce, aby se chroničtí pacienti očkovali přes praktiky? „Z jednání mi vyplynulo, že nejsou schopni navrhnout dostatečně silný autorizační systém. Jsou tam obavy z toho, že bude očkování hromadně zneužívané. Proto se to přehodilo na praktiky a centra, aby se ověřilo, že pacient skutečně diagnózu má,“ myslí si Hejzák.

S takovými argumenty podle něj ministr Blatný odmítl zařazení chronických pacientů do centrálního systému. Organizace přitom navrhují, že by situaci mohla vyřešit například e-žádanka, fungovalo by to pak podobně jako přihlašování k testům na koronavirus.

Šonka má ovšem za to, že takové východisko by znamenalo další zatížení systému, e-žádanka by se podle něj nestihla vytvořit v tak krátkém čase. „Než by to někdo sestrojil, tak už jsme v květnu a máme vakcín pro všechny dost. Druhá varianta je taková, že by chronici nosili k očkování papír, jakými chorobami trpí. Kdyby ho ale měli praktici vystavovat všem, tak se tady zblázníme,“ míní předseda sdružení praktiků.

Podle mluvčí resortu zdravotnictví Barbory Peterové mají chroničtí pacienti pro ministerstvo „vysokou prioritu“.

„Průběžně s nimi komunikujeme, a to standardními cestami. Pacienti se podílí na připomínkování strategie i metodického plánu. Všechny pacientské organizace jsou také informovány prostřednictvím přímé e-mailové korespondence,“ sdělila v pátek. Konkrétní řešení situace však nenabídla, jako odpověď na tři konkrétní dotazy odeslané e-mailem zaslala pouze obecné informace o očkování chronických pacientů.