Zbytek roku bez vakcín AstraZeneca, stát je všechny daruje. Ostatní výrobci v září pošlou 2,5 milionu dávek

Farmaceutické společnosti do Česka v září dodají 2 460 570 vakcín proti koronaviru. Vyplývá to z předběžných odhadů ministerstva zdravotnictví, které má Radiožurnál k dispozici. V seznamu dodavatelů už třetí měsíc v řadě chybí AstraZeneca. Stát chce všechny její vakcíny do konce roku darovat. Praha 12:00 29. srpna 2021

Počet vyočkovaných dávek od britsko-švédské firmy soustavně klesá od půlky července.

V červenci, srpnu a nakonec ani v září. Už čtvrt roku ministerské tabulky očekávaných vakcín nepočítají ani s jedním preparátem od společnosti AstraZeneca. A změnit se to nemá minimálně do konce letošního roku. Podle předběžných odhadů Česko hodlá darovat i všechny vakcíny AstraZenecy objednané na říjen, listopad a prosinec.

Očekávané vakcíny v září Pfizer/BioNTech – 1 311 570 Moderna – 1 000 000 Johnson & Johnson – 149 000 Zdroj: Odhad MZd

O kolik přesně očkovacích látek půjde, ministerstvo neupřesnilo. Už v pátek ale stát poslal prvních 250 tisíc darovaných vakcín do Vietnamu. Dalších 30 tisíc věnuje Česko Tchaj-wanu. Má jít právě o vakcíny firmy AstraZeneca a také společnosti Moderna. Další očkovací látky pošle Česko do rozvojových zemí přes mezinárodní program COVAX.

Česko má od AstraZenecy dohromady objednané tři miliony dávek, dosud jich lékaři vyočkovali bezmála 880 tisíc. Na začátku srpna bylo ve skladech distribuční společnosti Alliance Healthcare uschováno 267 tisíc očkovacích látek od AstraZenecy a další vakcíny ještě mohou být u praktických lékařů. Pro nové zájemce i čekající na druhé dávky má stát vakcín dostatek.

Nízký zájem

Vakcíny britsko-švédské firmy nebyly mezi lidmi nikdy vyloženě vyhledávané, s poklesem zájmu o očkování obecně se ale počet vyočkovaných dávek v létě několikanásobně propadl. Zatímco ještě v půlce července dostalo v pracovní týden tuto vakcínu přes 30 tisíc lidí, tento to bylo jen něco málo přes 1600. Pro první dávky si od pondělí do pátku přišlo ani ne 60 zájemců. Vyplývá to z veřejně dostupných statistik na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Nelze očekávat, že by tento počet rostl ani na podzim v souvislosti s podáváním dalších dávek očkování. Vakcíny od firmy AstraZeneca nebudou vyloženě potřeba. Česká vakcinologická společnost a další odborné skupiny sice u osob s velmi oslabenou imunitou (například transplantovaných pacientů) doporučují, aby byla k přeočkování „využita stejná vakcína jako pro základní schéma“, ale pokud není k dispozici, je možné využít mRNA vakcínu. Tedy Pfizer nebo Modernu.

V případě podávání posilovacích dávek lidem starším 65 let, chronicky nemocným nebo třeba zdravotníkům odborníci doporučili po vektorových vakcínách (kterou je i AstraZeneca) rovnou přeočkovávat vakcínami typu mRNA.