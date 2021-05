Odlet za studiem, přání rodičů, nedopatření. Vakcíny pro dospělé dostává čím dál víc dětí

V Česku přibývá případů naočkovaných dětí koronavirovými vakcínami pro dospělé. Vakcínu schválenou pro lidi starší 18 let už dostaly nejméně dvě desítky nezletilých. Lékaři v tu chvíli očkují na vlastní odpovědnost. Dosud se případy týkaly jen vakcín od firmy AstraZeneca, podle zjištění Radiožurnálu ale děti dostávají i očkovací látku od firmy Moderna. Praha 20:02 5. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radiožurnál už před třemi týdny upozornil, že lékaři v Česku podávají dětem vakcíny, které pro ně nejsou schválené. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky dostalo vakcínu pro dospělé v Česku 19 mladistvých. Nejvíc z nich na Ústecku. Často se tak děje v momentě, kdy praktickým lékařům zbyde dávka a narychlo pozvanému náhradníkovi není ještě 18 let. A tak lékaři udělají výjimku.

„Jednalo se o dva pojištěnce ve věku 17 let,“ vysvětluje lékařka Jindřiška Procházková z Horažďovic v Plzeňském kraji, proč 19. dubna ke konci ordinační doby dva nezletilé vakcínou AstraZeneca naočkovala. „Jeden byl očkován na základě profesní indikace, druhý na základě indikace zdravotní. Očkování obou bylo provedeno výhradně na jejich přání a přání jejich zákonných zástupců, nebylo provedeno na úkor jiných indikovaných pojištěnců,“ dodala.

O týden později naočkovala tou samou vakcínou nezletilého i lékařka Magdaléna Suchá z Nového Města nad Metují. „Jedná se o mladistvého, který odlétá počátkem srpna na rok na studia do zahraničí, kde je očkování povinné. Za měsíc bude plnoletý. Těsně stihne před odletem druhou dávku. Proto jsme udělali výjimku a dostal dávku coby náhradník, abychom ji neznehodnotili,“ objasnila s tím, že se na podobné situace podle ní nepomýšlí.

„Je potřeba říct, že očkovat vakcínou, která je určena pro lidi starší 18 let, osoby mladší 18 let není správný postup,“ komentoval podobné případy už dříve šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Praktiky prý opakovaně upozorňuje na to, že mají vakcíny podávat podle věkových skupin uvedených v národní očkovací strategii.

Očkování mladších 18 let Vakcínu proti koronaviru dostalo v Česku už přes 1000 lidí mladších 18 let. Drtivou většinu z nich lékaři naočkovali vakcínou od společností Pfizer a BioNTech, která je schválená pro použití už od 16 let.

Kontrola plnoletosti

Radiožurnál dohledal také dva případy, kdy byli očkováni nezletilí vakcínou americké firmy Moderna. Tyto případy nejsou zapsány v aktuálních statistikách očkování vedených Ústavem zdravotnických informací a statistiky, které jsou dohledatelné na webu ministerstva zdravotnictví. K oběma došlo ještě v březnu. Zatímco u praktiků šlo o úmyslné očkování, v nemocnicích kontrola plnoletosti selhala.

První z případů se stal 17. března v Nemocnici Jindřichův Hradec. Opět šlo o sedmnáctiletého náhradníka. „V tomto případě byl kontaktován zdravotnický pracovník naší nemocnice, a protože se ten den aplikovala očkovací látka Moderna, byla mu naočkována, aniž někdo z týmu prověřil, zda splňuje věkovou hranici 18 let,“ vysvětlil předseda představenstva nemocnice Miroslav Janovský s tím, že šlo o pochybení. Podobným případům teď budou prý v nemocnici věnovat maximální pozornost.

Vakcínu nezletilému aplikovala na konci téhož měsíce i kutnohorská nemocnice. „Očkování proběhlo, i když nedopatřením vakcínou Moderna, která byla na očkovacím místě v Kutné Hoře jako jediná dostupná, nicméně indikace byla v souladu s očkovací strategií,“ upřesnilo vedení nemocnice na emailový dotaz redakce.

Radiožurnál už před třemi týdny upozornil, že lékaři v Česku podávají dětem vakcíny, které pro ně nejsou schválené. Tehdy šlo o 11 případů. „Pokud by se lékař rozhodl pro očkování jiné věkové skupiny, než je doporučeno, jednalo by se o použití v nesouladu s rozhodnutím o registraci (off-label), a činil by tak na vlastní odpovědnost,“ uvedla k tomu mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Klára Brunclíková.