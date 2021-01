Šéf VZP Kabátek se nechal přednostně naočkovat. ‚Chtěl jsem chránit svoje okolí,‘ tvrdí

Je mu 50 let a už devátým rokem vede největší zdravotní pojišťovnu v Česku. Ani jedno z toho ovšem šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka neřadí do skupin, které mají být přednostně očkovány. Přesto se na začátku ledna nechal v nemocnici Královské Vinohrady naočkovat proti koronaviru. „Může mi to zkomplikovat život,“ reagoval na zjištění serveru iROZHLAS.cz. Exkluzivně Praha 16:21 20. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf VZP Zdeněk Kabátek | Foto: Jan Handrejch / Právo | Zdroj: Profimedia

Kabátek se v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady nechal naočkovat na začátku ledna, když ještě nefungoval státní registr očkování. V tu dobu se měli podle pokynů ministerstva očkovat zdravotníci v první linii boje proti koronaviru.

„Nechal jsem se očkovat, protože ve své pozici jednám s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři… Potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, takže to byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit svoje okolí. V současném kontextu je ale asi bezpředmětné, abych něco takového říkal,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz.

Jak se k očkování dostal? „Normálně jsem přišel do očkovacího centra a nechal jsem se naočkovat, to je celé,“ tvrdí.

„Uvědomuji si, že to asi zveřejníte. Může mi to zkomplikovat život, ale chci s vámi jednat na rovinu,“ prohlásil pro iROZHLAS.cz. Víc téma nechtěl komentovat.

Mluvčí nemocnice Tereza Romanová nechtěla informaci komentovat. „Je to nepotvrzená informace, my to teprve zjišťujeme, tak se mě neptejte, jak je možné, že se to stalo. Nevím, kdo to kde šíří. Pokud vám to pan Kabátek potvrdil, tak já o tom zatím nic nevím,“ odpověděla na dotaz.

Přednostní očkování v ústavu

Předbíhání ve frontě na vakcíny už stálo křeslo náměstkyni ministra zdravotnictví Alenu Šteflovou, která se nechala společně s manželem přednostně očkovat ve Státním zdravotním ústavu v Praze, kde se podle zpráv z minulého týdne nechali naočkovat proti covidu-19 zaměstnanci i jejich příbuzní. Ústav, ve kterém pracuje na 450 zaměstnanců, tak rozdělil tisíc dávek. Ty byly ale určeny pro ohrožené zaměstnance a další prioritní skupiny.

„Věříme, že to bude bráno jako příklad pro všechny. Je třeba postupovat tak, aby vakcinace pro seniory a zdravotníky byla prioritní,“ komentoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) odvolání Šteflové pro Radiožurnál.

Ředitel ústavu Pavel Březovský se předtím ocitl pod tlakem premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vakcíny co nejrychleji spotřeboval. Poté, co si ho předvolal ministr Blatný, ředitel Březovský rezignoval. „Musím přijmout politickou odpovědnost. Bohužel to tak je,“ napsal serveru Seznam Zprávy.

Třetí funkční období

Kabátek je v čele Všeobecné zdravotní pojišťovny od roku 2012. Správní rada pojišťovny mu v listopadu loňského roku prodloužila mandát na další čtyři roky. Jeho protikandidátem byl náměstek pojišťovny pro zdravotní péči David Šmehlík, o kterém se v říjnu mluvilo v souvislosti s noční schůzkou ve vyšehradské restauraci Rio’s.

Náměstek Šmehlík ale účast na tajném setkání odmítl, šlo podle něj o snahu politizovat volbu nového šéfa všeobecné pojišťovny. „Byl jsem doma s rodinou,“ vysvětloval v říjnu pro Radiožurnál.

Kabátek pak pro server iROZHLAS.cz prohlásil, že Šmehlíkovi věří. „Nevidím důvod, proč by lhal,“ uvedl.

Kritika od premiéra Znovuzvolení Zdeňka Kabátka ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny před čtyřmi lety premiér Andrej Babiš (ANO) jako tehdejší ministr financí označil za skandální a mluvil o „podrazu“ tehdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD), protože bod volby byl na program správní rady zařazený nečekaně. Kabátka Babiš tehdy označil v tiskové zprávě za kontroverzní osobu spojenou s „největším kmotrem českého zdravotnictví“, někdejším náměstkem ministra zdravotnictví Markem Šnajdrem. „Pana Kabátka považuji za představitele éry českého zdravotnictví, která je protkaná korupcí a úplatky,“ uvedl tehdy Babiš.