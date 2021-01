Vakcíny se rozdávaly úředníkům, strategie nebyla připravená, zdůrazňuje Michálek z Pirátské strany

V České republice začal fungovat systém registrace k očkování proti onemocnění covid-19. Jak je očkovací strategie připravena a nakolik vláda brala v potaz připomínky opozice? Podpoří poslanci příští týden žádost vlády o prodloužení nouzového stavu? Vladimír Kroc se ptal předsedy poslaneckého klubu Pirátské strany Jakuba Michálka. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:55 15. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Právo / Profimedia

Jaké je vaše hodnocení spuštěného registračního sytému na očkování pro lidi starší 80 let?

Zaznamenal jsem, že tam byly nějaké problémy, což je vlastně na vedení v případech spouštění informačních systémů za této vlády. Můžeme si vzpomenout na nějaké předchozí příklady, kde byly problémy. Upozorňujeme na to, že měla být připravená vakcinační strategie, tak jako to dělali v některých jiných státech, a že my jsme v tomto trochu zaspali. A abychom to potom dohnali, tak se rozdávaly vakcíny úředníkům, což není způsob, jak takového problémy řešit. Měli bychom zavést větší kompetenci v informačních systémech.

Co byste udělali jinak? Jak by se dalo chybám předejít?

Musíme si uvědomit, že to není tak, že by se jenom něco popletlo, ale je to o celém systému – stát je extrémně složitý mechanismus a není ho možné vést způsobem, že se tam postaví jeden člověk do čela a ten vydává nějaké příkazy přes esemesky. To je naivní pohled a vyžaduje to významnou organizační změnu tak, abychom se dostali na úroveň moderních organizací, aby tam byly týmy kompetentních lidí, kteří to dotáhnou do konce. Řídit IT zakázky je specifický proces, kde je potřeba mít odborníky, kteří tomu rozumí. A bohužel vláda se dostala do toho stavu, že řada odborníků s ní ani moc nechce spolupracovat. A když ano, tak v režimu, že to zachraňují.

Teď se ale nalézáme ve výjimečné situaci. Nabídli jste nějakým způsobem pomocnou ruku? Snažili jste se pomoct státní správě?

Určitě jsme se snažili, vždy jsme do toho šli s tím, že jsme konstruktivní. Ostatně na začátku jsme hlasovali pro prodloužení nouzového stavu, aby vláda měla silný mandát situaci řešit. Myslím si, že i na jaře se nám to docela dařilo. Pak v červnu jsme varovali předsedu vlády, že může přijít druhá vlna pandemie koronaviru. Bohužel pan premiér to tehdy označil za strašení opozice a místo toho odjel na dovolenou někam do zahraničí…

Dá se předpokládat, že vláda bude usilovat o prodloužení nouzového stavu. Podpoříte jejich žádost?

Určitě to nepodpoříme. Podporovali jsme to skutečně na začátku, kdy všichni táhli za jeden provaz. Ale potom, co došlo k mnoha chaotickým a nesmyslným krokům, když pan Babiš osobně vystoupil s tím, že ruší roušky, že přebírá osobní odpovědnost za více různých věcí včetně toho, že povede vakcinaci. Řídit velký komplex, který obsahuje potravinářství a hnojiva, není záruka toho, že člověk bude dobrým zmocněncem pro očkování.

