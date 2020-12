Kampaň na očkování už měla běžet, říká Válek. ‚Je třeba cílit v pravý čas,‘ oponuje Janulík

Rusko a Velká Británie zahájily očkování proti covidu-19, státy Evropské unie zatím čekají na schválení vakcín Evropskou lékovou agenturou (EMA). Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) chce dosáhnout proočkovanosti dvou třetin populace, ale podle průzkumů by se teď nechalo očkovat jen asi 40 % Čechů. Máme vůbec připravenou očkovací strategii? PRO A PROTI Praha 15:16 9. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Připraveni jsme. Očkuje se dnes a denně v ordinacích praktických lékařů,“ uvádí v Pro a proti místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Miloslav Janulík (ANO). „Toto očkování se příliš neliší od očkování proti chřipce, nehledal bych za tím žádnou velkou vědu.“

Další člen sněmovního zdravotnického výboru a místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek předpokládá, že ministerstvo zdravotnictví má očkovací plán připravený. „A že na něm pilně dnes a denně už několik měsíců pracují jako včeličky.“

Jen rutinní výkon praktiků?

„Jakmile se bude blížit den D a hodina H, obešleme všechny praktické lékaře s jednoduchým očkovacím plánem a pokyny,“ slibuje Janulík. „Lékaři, kteří už dnes očkují, se prostě jen osloví s tím, že přibude další druh očkování, to je nepodstatná technikálie.“

Válek souhlasí, že samotné očkování je rutinní výkon, ale jinak nešetří ironií: „Jsem překvapen, že nějaký plán existuje, a nesmírně rád, že poslanec Janulík nevidí absolutně problém a že vše bude klapat. Jsem potěšen, protože já tyto informace nemám.“

„Laici hledají problém tam, kde není,“ argumentuje poslanec za vládní stranu. „O vakcíně se všichni včas dozví. Komise ji ale ještě neschválila. Až ji schválí, informace začnou téct. Nestahujme kalhoty, dokud je brod ještě kousíček dál.“

Proč už nemáme kampaň?

Janulík považuje za problém přesvědčit veřejnost, aby se vakcínou proti covidu-19 dala očkovat. „Ovšem dělat reklamu na něco, co ještě nemám, mi připadá zvláštní, ale budiž. Jediné, co může náš život vrátit do normálu, je očkování,“ věří.

„Nenapadá mě země, kromě Běloruska, kde by osvětová kampaň neprobíhala,“ poznamenává Válek. „Měla u nás začít už dříve, bylo připraveno vyvracení dezinformační kampaně, ale pak se objevil nový ministr zdravotnictví a na kampaň se rezignovalo. Ministerstvo v tomto směru selhalo.“

Poslanec hnutí ANO však věří, že nikdy není pozdě. „Příklady táhnou. Za sebe říkám, že budou nejpodstatnější. Samozřejmě je dobré, aby už běžely vysvětlovací spoty a podobně. Ale dělat v létě informační kampaň k vakcíně, která ještě není, mi připadá podivné. A když je něčeho moc, tak je toho příliš. Ztrácí to efekt. Takže zacílit v pravý čas,“ soudí Miloslav Janulík.

Místopředseda TOP 09 Janulíkovým argumentům nerozumí. „Nejsem expert na reklamu, ale premiér má špičkové marketéry. Ani volební kampaň nedělá týden před volbami, ale s daleko větším předstihem. A totéž platí i pro vakcínu. Kampaň měla být spuštěna dřív, a když ji spustíme v únoru, bude hodně pozdě,“ varuje Vlastimil Válek.

