Plánované dodávky vakcín od Moderny do krajů váznou. ‚Nic se neopozdilo,‘ tvrdí ministerstvo

Jen během ledna mělo do Česka dorazit 80 tisíc vakcín od americké společnosti Moderna, ve výsledku to však bude pouze čtvrtina. Nové zásilky měly přijít už zkraje týdne, nakonec se ale opozdí. „Původně bylo avizováno, že by dodávky měly dorazit v úterý," řekla pro iROZHLAS.cz Veronika Plachá, mluvčí Fakultní nemocnice Brno. Podle ministerstva zdravotnictví ale žádné zdržení nenastalo. Původní zpráva Praha 5:00 26. ledna 2021

„Na celý Jihomoravský kraj mělo být 1300 dávek,“ přiblížila pro iROZHLAS.cz očekávaný příděl vakcín od Moderny Veronika Plachá, mluvčí Fakultní nemocnice Brno.

Zdravotnické zařízení funguje jako distribuční centrum pro celý region. „Kraj už samozřejmě měl plán, jak s dodávkou naloží,“ pokračovala mluvčí.

Nemocnice podle ní původně počítala s tím, že zásilka s vakcínou od společnosti Moderna dorazí v úterý. Ovšem v neděli přišla zpráva, že avizovaná dodávka bude mít jednodenní zdržení, tedy že přijde až ve středu.

„A v pondělí ráno krajský koordinátor dostal informaci, že do České republiky vakcíny zatím nedojely a že se tedy nebudou posílat ani nikam do krajů, když žádné nejsou,“ doplnila Plachá.

Podobně na očkovací látku amerického výrobce čekali ve Středočeském kraji. Radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) serveru iROZHLAS.cz řekl, že v úterý počítali s 1400 dávkami.

Nyní to ale vypadá, že se vakcína do konce týdne na určená očkovací místa nedostane. Důvod? Do Česka by měla dorazit teprve v neděli. „Podle posledních informací by vakcína od společnosti Moderna měla být snad naskladněna 31. ledna do skladu firmy Avenier,“ vysvětlil radní Pavlík.

‚Spíše ke konci týdne‘

Společnost Avenier, která má rozvoz vakcín do očkovacích center nově zajišťovat, přesný termín nezná. „Na tuto informaci ze strany ministerstva také čekáme. Jakmile k nám doputuje a budeme moc naskladňovat, distribuci na očkovací místa zahájíme,“ nechal se slyšet mediální zástupce firmy Martin Nesrsta.

Resort zdravotnictví odmítá, že by dodávky od Moderny měly zpoždění. „Nic se neopozdilo,“ reagovala na dotazy v SMS zprávě mluvčí Barbora Peterová. Proč tedy vakcinační centra počítala s úterkem? „My žádný den nikdy neřekli, tedy nemůžu ani potvrdit žádné zpoždění.“

Nová zavážka Moderny podle Peterové přijde „spíše ke konci týdne“. Mělo by se jednat o zhruba 12 tisíc dávek.

Dotaz na dodávky od Moderny padl i v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády. „Od Moderny bych to skoro věděl, ale od Pfizeru si teď přesné číslo nepamatuju,“ odpověděl ministr Jan Blatný (za ANO) na otázku České televize, kolik vakcín dorazí tento týden.

Nakonec se ale vyjádřil hlavně k omezení dodávek od Pfizeru, na což upozornil už minulý týden. „Platí, že tam je v těchto týdnech ještě jisté snížení. Znamená to bohužel – a je fér to říct – výrazné zpoždění nebo zbrzdění vakcinace,“ uvedl.

Dosud do Česka doputovalo asi 8600 dávek vakcíny od Moderny. Podle očkovací strategie jich přitom jen v lednu mělo být asi 80 tisíc, ministerstvo zdravotnictví ale v uplynulých dnech upřesnilo, že půjde o zhruba čtvrtinu původně zamyšlené dodávky. V únoru by pak mělo jít o dalších 110 tisíc dávek.

Sama společnost v pondělí oznámila, že její vakcína proti covidu-19 podle laboratorních testů spouští odezvu imunitního systému i v případě infekce nakažlivějšími mutacemi koronaviru, které se poprvé objevily ve Velké Británii a v Jihoafrické republice.

Přesto podle listu The Washington Post zahájí dvě nové studie kvůli zjištění, že protilátky, které si naočkovaný jedinec po vakcinaci vytvoří, méně zabírají proti variantě SARS-CoV-2 objevené v JAR.

Například jen ve Fakultní nemocnici Brno zaznamenali za týden zhruba 100 případů s podezřením na britskou mutaci koronaviru. Od 25. prosince tak eviduje 183 případů. Britská mutace je nakažlivější než nyní rozšířená varianta, neměla by být ale nebezpečnější.