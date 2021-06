Vakcíny fungují, ukazují čísla. Po první dávce se nakazilo necelých 22 tisíc lidí z 2,47 milionu

Šance, že se po očkování nakazíte koronavirem, je mizivá. Ochrana proti nemoci nabírá na síle 21 dní po první dávce. Vychází to z aktuálních dat, která Ústav zdravotnických informací a statistiky poskytl exkluzivně serveru iROZHLAS.cz. „Vakcinace velmi účinně chrání před nákazami a zejména před těžkým průběhem onemocnění,“ komentuje čísla šéf ústavu Ladislav Dušek. Původní zpráva Praha 5:00 19. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doba do pozitivity po podání vakcíny | Zdroj: ÚZIS ČR

Tři pracovnice kladenského poskytovatele sociálních služeb si šly v polovině března pro první dávku očkování. Injekci s účinnou látkou sice dostaly, spolu s ní si ale přinesly i nákazu koronavirem.

„První očkování jsme měly v sobotu 10. března. Hned v pondělí jsme měly pozitivní test,“ říká sociální pracovnice Kateřina Gáliasová.

Kvůli nemoci pak musela zůstat měsíc doma. „Nebyla to žádná hitparáda. Neměla jsem sice horečky a kašel, ale bylo mi špatně, měla jsem žlučníkový záchvat, vyrážku, dušnost. Zkrátka každý den něco jiného,“ vysvětlila s tím, že na rozdíl od kolegyň pak dostala po 42 dnech další dávku.

Takový případ je ale vzácný, jak ukazují data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Právě v době krátce před obdržením vakcíny nebo těsně něm je však podle statristik největší šance, že se očkovaný nemocí nakazí.

„Velký podíl nákaz zjištěných po vakcinaci propukl velmi brzy po očkování. Tedy v časovém okně, kdy očkovaný ještě nemohl být chráněn,“ vysvětluje šéf ústavu Ladislav Dušek.

První, druhá dávka

Z dat vyplývá, že očkování funguje. A ve většině případů už po první dávce.

Nemoc covid-19 se v Česku podle dat, která server iROZHLAS.cz prostudoval, projevila u 21 774 lidí, kteří obdrželi první dávku vakcíny. To není ani jedno procento očkovaných. Naprostá většina z nich - čtyři pětiny - se navíc nakazila do třech týdnů od vakcinace. Alespoň nějaké příznaky mělo přes čtyři tisíce lidí. Potvrzuje se tak, že ochrana před onemocněním posiluje po 21. dnu od očkování.

Doba do hospitalizace s těžkým průběhem po podání vakcíny | Zdroj: ÚZIS ČR

Ještě vyšší jistotu, že se člověk covidem nenakazí, přináší druhá dávka vakcíny. Z více než dvou milionů plně naočkovaných lidí se onemocnění potvrdilo pouze u 3 792 občanů, což je 0,18 procenta. Imunita navíc podle dat dosahuje maximální obranyschopnosti od rozmezí mezi sedmým a čtrnáctým dnem po druhé dávce. Například hospitalizovaných bylo takových lidí jen 0,01 procenta očkovaných.

Rozlišování vakcín

Podle šéfstatistika Ladislava Duška je zřejmé, že očkování zásadně snižuje riziko následné nákazy a zejména těžkého průběhu nemoci. „Nákazy zachycené po vakcinaci představují pouze zanedbatelný podíl všech nově potvrzených případů covid-19,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Virolog Libor Grubhoffer nicméně upozorňuje, že je potřeba rozlišovat i jednotlivé vakcíny. „U AstraZenecy mám dojem, že ta čísla vypadají jinak. Musí to samozřejmě korelovat s účinností vakcíny, kterou má Astra poměrně nízkou,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

„Je tam otázka, proč v Anglii teď tak vyskočila indická varianta viru, když jsou tak proočkovaní. Ale oni jsou naočkovaní Astra Zenecou,“ podotkl virolog Grubhoffer. Sám by byl pro to, aby se po vzoru vakcíny Moderna zkrátila doba mezi první a druhou dávkou na 21 dní.

Nejvíce proočkovaná populace zůstává ta nejstarší. Ve věku od 70 let obdržely alespoň první dávku téměř čtyři pětiny lidí. I v této skupině obyvatel však nadále zůstává přes 110 tisíc seniorů, kteří stále na svůj termín čekají.

Naopak nejmenší zájem o očkování zatím projevili mladí lidé do 29 let. Chránit se před koronavirem vakcínou by zatím chtěla pouze zhruba jedna třetina z nich. Registrace pro nejmladší skupinu se však spustila až 4. června a další lidé se tak postupně přihlašují.