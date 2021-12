Certifikáty o očkování proti covidu budou platit devět měsíců až od 1. února

Certifikáty o očkování proti covidu-19 budou platit pouze devět měsíců až od 1. února. Informoval o tom mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Původně ministerstvo avizovalo, že změna nastane od ledna. Vychází z nařízení Evropské unie, která platnost od 1. února zavádí pro všechny členské státy. Po devíti měsících od dokončeného očkování bude třeba absolvovat přeočkování. Týkat se to tak bude lidí, kteří byli očkovaní do 1. května. Praha 11:51 30. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Posunutím zkrácení platnosti očkovacích certifikátů z ledna na únor získáme čas, který využijeme k podání posilující dávky co největšímu počtu osob a také pro přesné stanovení podmínek pro osoby, které z jakéhokoliv důvodu nemohou dostat posilující dávku,“ sdělil mluvčí.

Platnost očkovacích certifikátů nebyla nejprve nijak omezená. Poté byla platnost administrativně nastavena na čtyři roky, což nyní ukazuje aplikace Tečka.

Očkovaných proti covidu-19 je v Česku zhruba 64 procent populace, posilující dávku očkování má zhruba třetina z nich. Do začátku května mělo v ČR dokončené očkování zhruba milion lidí, většina z nich byli nejstarší senioři, zdravotníci a učitelé. Pokud by se nenechali do začátku února přeočkovat, platnost certifikátu o očkování jim na začátku února skončí.