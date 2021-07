OBRAZEM: ,Jsem tady na přání babičky.‘ Na vakcínu bez registrace stojí v Praze lidé fronty

Server iROZHLAS.cz se vydal na očkovací místa a ptal se lidí na důvod, proč se rozhodli využít možnosti očkování bez předešlé registrace. „K očkování jsem se registroval v Praze, ale na termín jsem čekal strašně dlouho. Registraci jsem zrušil a rozhodl jsem se využít příležitosti k okamžitému očkování,“ přiblížil třiadvacetiletý student Martin důvod, proč se rozhodl očkovací centrum navštívit.

Přibližně třicetiletý Petr čeká ve frontě už přes hodinu. „Jsem tady na přání babičky. Chtěla, abych se zaočkoval. Předtím jsem se nezaregistroval, protože jsem kvůli práci neměl čas,“ uvedl důvod.

Nejen dlouhé čekací doby po registraci, ale také dovolená nebo nedostatek času motivovaly zájemce k navštívení centra. Starší lidé také uváděli jako důvod složitý registrační proces. „Nemám počítač ani mobil, o registraci jsem se ani nepokoušela,'' podotkla devětapadesátiletá Jana.

Centra, která nevyžadují předešlou registraci k očkování, jsou určená především lidem, kteří nejsou k očkování registrování a nemají tedy termín v jiném centru. Jednou z cílových skupin projektu jsou také mladí lidé. „Faktem je, že tady máme mutaci delta, která se přenáší hlavně mezi mladými lidmi. Proto je důležité, aby se naočkovala i mladá generace,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Očkování bez předešlé registrace je pilotním projektem, který má podle zahraničního vzoru nalákat nejen jednotlivé zájemce, ale i náhodné kolemjdoucí. Centra jsou proto otevřená na místech, která denně navštíví mnoho lidí. Motivací k očkování má být také soutěž, kterou vláda pro očkované připravila. Každý, kdo se nechá v centrech úspěšně naočkovat, může každý týden vyhrát iPhone 12, jednou denně pak tenisky značky Converse.

„Stát v současné době hradí čtyři antigenní testy a dva PCR testy měsíčně, panuje ovšem předpoklad, že se to brzy změní a stát již testování hradit nebude. Očkování je obrovská výhoda, lidé nemusí chodit na testování,“ uvedl premiér Babiš důvod, proč by se podle něj lidé měli očkovat. „Doufejme, že se od prvního září vrátí do škol naše děti, a že budeme fungovat normálně. Jediné řešení covidu-19 je očkování, žádné jiné řešení neexistuje,“ dodal.

V obchodním centru Westfield Chodov bude očkování zajišťovat očkovací tým nemocnice IKEM. Centrum bude v pracovních dnech otevřené mezi 10.00 až 20.00, o víkendech pak do 19.00. Provoz na hlavním nádraží zajistí týmy zdravotníků z fakultních nemocnic Bulovka a Motol. Denně by měly zvládnout naočkovat přes 100 lidí. Otevřeno bude každý den od 12:00 do 19:00. Zdravotníci v každém z center by měli zvládnout denně naočkovat přes sto lidí.

